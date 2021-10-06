İBB'den TÜGVA’ya: ''Hukuki süreç başlatacağız''

Büyükada Şehir Hatları Vapur İskelesi üzerinde bulunan ve işletmesi AK Parti yönetimindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından on yıllığına TÜGVA’ya verilen kafeterya tahliye edilmek istendi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, tahliye işlemi yapılamadığını belirterek, “Bunu yapan tüm kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır” dedi.

Daha önce BELTUR’un işlettiği, Büyükada Şehir Hatları Vapur İskelesi üzerinde bulunan ve işletmesi AK Parti yönetimindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından on yıllığına TÜGVA’ya verilen kafeterya tahliye edilmek istendi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, TÜGVA’nın ismini vermeden yaptığı paylaşımda mahkeme kararı olduğunu buna rağmen tahliye işlemi yapılamadığını belirterek, “Bunu yapan tüm kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır” dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜGVA’nın imini anmadan, “Bir vakıf, Büyükada Vapur İskelesi'ni, mahkemenin kesin kararına rağmen boşaltmadı, tahliye ise engelleniyor” diye yazdı. Ongun, “Yasaya rağmen bir vakfın İBB’ye karşı savunulması idari usullere aykırı, görülmemiş bir olaydır. Bunu yapan tüm kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır” ifadelerini kullandı.

TÜGVA'dan açıklama gelmişti

Yaşananların ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Beşinci de mahkeme kararı olmadığını, sürecin devam ettiğini ileri sürerek, dünkü tahliye çalışmasıyla ilgili sitem etmiş, “Türkiye Gençlik Vakfı olarak İstanbul Adalar’da İBB’den tamamen hukuka uygun şekilde kiraladığımız ve günü gününe kiramızı ödediğimiz ilçe binamıza bugün CHP’li İBB Başkanı ve CHP’li Adalar Belediye Başkanı’nın emriyle zabıtalar baskın yapmış. Binamızın içindeki eşyalar gaspedilmeye çalışılmış bina kilitleri değiştirilmiştir” demişti.

Zabıtaların tahliye çalışmasına tepki gösteren Beşinci sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına şunları yazmıştı:

“CHP’li İBB’nin Adalar’da kiraladığımız binanın tahliyesi ile alakalı mahkeme süreci devam ederken ve mahkemenin herhangi bir kararı yokken yapmış olduğu bu eylem tam olarak bir gasp etme eylemidir. Bu hukuksuzluğun karşı ilçe binamızdaki gönüllü TÜGVA’lı arkadaşlarımız polisi ve TÜGVA gönüllüsü avukatları aramıştır. Polis memurları CHP’li İBB ve CHP’li Adalar Belediyesi zabıtalarının gasp etmek için geldiği ilçe binamızın önünde belediye zabıtalarının saldırısına uğramıştır. Olay tam olarak budur, zabıtalar polisimize saldırmış ve bir polisimiz karnından yaralanmıştır. Polise zabıtanın saldırması tarihte bir ilk olabilir. CHP’nin militanı gibi davranan zabıtaların yaptıkları yetmemiş olacak ki; CHP Adalar İlçe Teşkilatı TÜGVA’ya karşı toplanma çağrısı yapmıştır, şu anda CHP İlçe Teşkilatı ve zabıta binanın içerisinde gaspçı gibi durmaktadırlar. Memleket sevdalısı TÜGVA’lı gençlere mi saldıracaklardır? Yoksa ilçe binamızı işgal mi edeceklerdir? CHP’lilerin toplanma çağrısı üzerine bir tane TÜGVA’lı gencimizin burnunun kanamasının sorumlusu CHP’li İBB Başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı, Adalar Belediye Başkanı ve CHP İlçe Başkanıdır. Ayrıca bize karşı yapılacak her türlü çapulculuğa ve vandallığa karşı kendimizi de ilçe binamızı da savunmaya devam ettik, edeceğiz. Gençlerin duruşu ve hukuk, CHP’nin faşizmini yenecektir.”