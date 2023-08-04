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İBB’den yeni evlenecek çiftlere, evlilik desteği müjdesi

İBB’den yeni evlenecek çiftlere, evlilik desteği müjdesi
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yeni evlenecek çiftlere, evlilik desteği verileceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat sosyal medya hesabından yeni evlenecek çiftlere maddi destek verileceğini açıkladı.

Polat, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

“İBB olarak yeni evlenecek çiftlerin sosyo-ekonomik koşullarını destekleyebilmek adına kadınlara 7000 TL 'Evlilik Desteği' sunuyoruz."

Sosyal medyadan paylaşılan afişte çiftlerin evlilik desteği alabilmesi için gerekli başvurular belirtildi. Başvuru koşulları ise şu şekilde:

Evlenecek olan bireylerden İstanbul’da ikamet eden kişi başvurabilir; ancak destek kadına verilir
Evlenecek olan çiftlerin İstanbul’da yaşayacak olması
3 ay içerisinde evlenecek olmak
Sosyal incelemede uygun görülmüş olmak

 

 

Etiketler mahir polat İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu evlilik desteği nikah düğün evlilik destek
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