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İBB'nin iftar çadırına AK Parti engeli

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar sahiline kurmak istediği iftar çadırları AK Partili Üsküdar Belediyesi tarafından engellenmek istedi. Zabıtalar arasındaki tartışmaya polis müdahale etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün Üsküdar’daki Mimar Sinan Meydanı’na iftar organizasyonunda kullanılmak üzere TIR’la konteynerler ve çadırlar götürdü.

AK Partili Üsküdar Belediyesi, İBB iftar organizasyon çadır ve konteynerlarını meydanlara indirmesin diye cenaze, çöp kamyonu ve bazı araçlarını söz konusu alana park etti.

İBB ve Üsküdar Belediyesi zabıtları arasında yaşanan arbedeye yurttaşların da dahil olmasıyla birlikte olaya polis müdahale etti.

AK Partili Ümraniye Belediyesi de İBB’nin inşa ettiği 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda kuracağı çadırları benzer yöntemleri kullanarak engelledi.

AÇIKLAMA GELDİ

İBB yetkilileri Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’e yaptığı açıklamada Üsküdar’daki meydanın kendi yetkili alanlarında olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili İBB, meydandaki kamu mallarına verilen zarar ve engellemelerden dolayı Üsküdar Belediyesi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hastane ve kütüphanenin önünde, 29 gün boyunca 10:00 – 02:00 arasında konser gibi etkinlikler yapılır mı? Gelin buraya değil, daha işlek, geniş ve uygun olan ana meydana, sahile kurun dedik, İBB ise zabıtalarımıza saldırmayı seçti” ifadelerini kullandı.

AK Partili belediyenin Üsküdar Mimar Sinan Meydanı'nda yaptığı engelleme dikkat çekti. Belediye çok sayıda zabıta memurunun yanı sıra meydana çöp araçları, kar ile mücadele kamyonlarını getirdi.

Engellemeye tanık olan yurttaşlar belediyenin çok sayıda zabıtayı engelleme için kullanmasını, araçlarla meydanın kapatılmasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet

Etiketler zabıta ak partili üsküdar belediyesi üsküdar belediyesi İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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