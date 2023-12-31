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İETT, 2023'te 16 milyon 600 bin sefer gerçekleştirdi

İETT, 2023'te 16 milyon 600 bin sefer gerçekleştirdi
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İETT, yaklaşık 10 bin personeli ile İstanbul’un her noktasında toplu ulaşım faaliyeti gerçekleştiriyor. 2023 yılında otobüs ve metrobüs seferi ile Dünya’nın etrafını 10 bin kez dolaşacak mesafede yol kat edildi. 

2023 yılında otobüs ile yapılan sefer sayısı 14 milyon 700 bin, metrobüs hattında yapılan sefer sayısı ise 1 milyon 900 bin olup toplamda 16 milyon 600 bin sefer yapıldı. 

İETT, İstanbul’un merkezi noktalarına koyduğu seferler ile İstanbullulara gece yolculuk yapma imkanı sunuyor. 11 adet gece hattında 2023 yılında 47 bin 700 sefer ile toplamda 1 milyon 700 bin yolculuk gerçekleşti. 

ÇİN NÜFUSUNA YAKIN YOLCULUK 

İETT, 2023 yılında otobüs ve metrobüsler aracılığıyla 1 milyar 350 milyon, yaklaşık Çin nüfusu kadar yolculuk gerçekleştirdi. Sadece otobüs ile yapılan yolculuk sayısı, 2022 yılına göre 57 milyon artarak 1 milyar 50 milyona ulaştı. 

6 EKİM’DE 1 MİLYON 25 BİN YOLCU SAYISI İLE REKOR KIRILDI 

Metrobüs, Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme’ye 52 kilometrelik hatta, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hızlı ve konforlu ulaşım sağlıyor. 2023 yılında sadece metrobüs ile yapılan yolculuk sayısı 288 milyon olup yaklaşık Endonezya nüfusu kadar. 

6 Ekim’de metrobüs ulaşımında gerçekleştirilen yolculuk sayısı 1 milyon 25 bine ulaşarak rekor kırıldı. Ayrıca 24 Ekim’de otobüs ve metrobüsle birlikte yolculuk sayısı 4 milyon 860 bin ile rekor seviyeye ulaştı. 

ADALAR’DA ESTONYA NÜFUSU KADAR YOLCULUK GERÇEKLEŞTİ 

2023 yılında Adalar’da 1 milyon 470 bin yolcu sayısı ile Estonya nüfusu kadar yolculuk gerçekleşti. 

Tünel hattında ise 4 milyon yolculuk yapıldı

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu İETT
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