İETT’ye bir ödül daha

İETT, Dijital Dönüşüm Projesi ile Uluslararası SUMMITS 2024 Zirvesi’nde 1.lik ödülüne layık görüldü.

İstanbul’un toplu ulaşımında, taşıdığı yolcu sayısı ve filosu ile lider kurum olan İETT, çalışmaları ile ulusal ve uluslararası arenada ödüller almaya devam ediyor.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca desteklenen, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından düzenlenen, Uluslararası Summit 2024 Zirvesi’nde İETT, Dijital Dönüşüm Projesi ile Ulaşımda Aklın Yolu isimli 1.’lik ödülüne layık görüldü.

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Estonya gibi bir çok ülkeden, çok sayıda kurumun katıldığı Uluslararası Summit 2024 Zirvesi’nde İETT adına ödülü Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Yılmaz ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Çağdaş Mersinlioğlu aldı.

İETT Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında;

50 İETT otobüsünde dijital dönüşüm projesi uyguladı. Proje ile trafik yoğunluğu analizleri, anlık yolcu sayımı ve alternatif güzergah oluşumu gibi yolcuların daha konforlu, daha güvenli ve daha hızlı seyahat edebilmelerini sağlayan dijital yazılımlar ve uygulamalar gerçekleştirildi.