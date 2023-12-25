İmamoğlu 12 şehidimiz için ''milli yas'' istedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pençe-Kilit harekatı bölgesinde şehit düşen 12 asker için milli yas ilan edilmesi çağrısına katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Pençe-Kilit harekatı bölgesinde operasyonlarda 24 saatte şehit düşen 12 asker için milli yas ilan edilmesi önerisinde bulundu. İmamoğlu, Türk bayraklı paylaşımında ‘#MilliYas’ etiketini kullandı.
#MilliYas 🇹🇷— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 24, 2023
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol