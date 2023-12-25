  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İmamoğlu 12 şehidimiz için ''milli yas'' istedi

İmamoğlu 12 şehidimiz için ''milli yas'' istedi

İmamoğlu 12 şehidimiz için ''milli yas'' istedi
Güncelleme:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pençe-Kilit harekatı bölgesinde şehit düşen 12 asker için milli yas ilan edilmesi çağrısına katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Pençe-Kilit harekatı bölgesinde operasyonlarda 24 saatte şehit düşen 12 asker için milli yas ilan edilmesi önerisinde bulundu. İmamoğlu, Türk bayraklı paylaşımında ‘#MilliYas’ etiketini kullandı.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu milli yas milli yas ilan edilsin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Terör değil fırtına! Fırtına apartmanı bu hale getirdi Terör değil fırtına! Fırtına apartmanı bu hale getirdi Aleyna Tilki’nin takıntılı hayranı için karar çıktı Aleyna Tilki’nin takıntılı hayranı için karar çıktı Özgür Özel'den Ömer Çelik'e bildiri yanıtı: İmzalamak ile şehit gelmeyecek olsa... Özgür Özel'den Ömer Çelik'e bildiri yanıtı: İmzalamak ile şehit gelmeyecek olsa... Şehidin videosu yürekleri dağladı: Şehit olursam bu videom sizde kalsın Şehidin videosu yürekleri dağladı: Şehit olursam bu videom sizde kalsın AK Partili isim açıkladı: Asgari ücret için tarih belli oldu AK Partili isim açıkladı: Asgari ücret için tarih belli oldu Çok sayıda ilde eğitime kar tatili! İşte okulların tatil edildiği iller Çok sayıda ilde eğitime kar tatili! İşte okulların tatil edildiği iller Netanyahu: Savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama... Netanyahu: Savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama... İl müdür vekili ''çocuğa tacizden'' tutuklandı İl müdür vekili ''çocuğa tacizden'' tutuklandı İşte ünlülerin tuttuğu takımlar! İşte ünlülerin tuttuğu takımlar! Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada