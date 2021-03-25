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İmamoğlu müjdeyi verdi: Yapımı yeniden başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yapımı önceki dönemde durdurulan metro hatlarından Kirazlı-Halkalı metrosunun yapımına yeniden başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 yıl önce yapımı durdurulan Kirazlı Halkalı Metrosu’nun yapımına yeniden başlanacağını duyurdu.

İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Bütçesi yoktu, yapımı durdurulmuş, şantiyesi tehlike arz ediyordu; önlemleri aldık, kredisini bulduk, şimdi bu hattın yapımına 27 Mart’ta başlıyoruz. İstanbul’a hayırlı olsun” dedi.

Etiketler imamoğlu metro istasyon yapım
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