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  4. İmamoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı’nda iktidara gönderme

İmamoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı’nda iktidara gönderme

İmamoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı’nda iktidara gönderme
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan İmamoğlu, iktidara, "Onlar için de dua etmekten geri durmuyorum. Allah onlara da akıl ve ruh sağlığı versin" diye konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamasından başlıklar şöyle:

"Allah hayatınızda sizi sağlıksız kılan, ruh sağlığınızı bozan, moralinizi bozan, kötü sözlerden, iftiralardan, kumpaslardan korusun. Bu önemli bir duadır diye düşünüyorum. Tabii sağlık, tıp bilimsel bir sahadır ama biz maneviyatı yüksek bir toplumuz. Duanın hepimize iyi geleceğine inanıyorum. Benim duamın geçmediği bir avuç insan kaldı Türkiye'de. Onlar için de dua etmekten geri durmuyorum. Allah onlara da akıl ve ruh sağlığı versin. Güzel düşünce sağlığı versin. Ama onların şöyle bir durumu var. Böyle seçim yaklaştıkça, iki üç haftalık ruh sağlıkları bir bozuluyor, bir hiddetleniyorlar. Seçim bittikten sonra 'ya biz onları siyaseten söyledik' diyorlar. Bir insan oy için seçim için bu kadar takla atar mı, bu kadar kötü söz söylenir mi? Vallahi söylenemez, yapılmaz. Yapmam, hiçbir arkadaşım da yapmaz, yapmayacak da. Biz işimize bakacağız."

Etiketler İmamoğlu iktidar gönderme
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