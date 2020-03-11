İmamoğlu'ndan Berkin Elvan mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı olayları sırasında 16 Haziran 2013 tarihinde, polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi üzerine, aylarca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybeden Berkin Elvan için bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu mesajında, "Hep özgür ve mutlu büyüsün çocuklar... Berkin Elvan evladımıza hayattan, düşlerinden ve bizlerden koparılışının yıl dönümünde Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.