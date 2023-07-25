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İstanbulKart için tarihi karar: Minibüste de kullanılacak

İstanbulKart için tarihi karar: Minibüste de kullanılacak
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İBB, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında “Minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi” teklifini getirdi.

Akaryakıta gelen üst üste zamların arından İstanbul’da gözler Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısına çevrildi. UKOME toplantısında toplu ulaşıma zam yapılmasının beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sürpriz bir gelişmeye imza attı.

Halktv'de yer alan habere göre; İBB nakit para ile binilen minibüsleri de İstanbulKart sistemine dahil edecek. Son zamanlarda bozuk para tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle minibüslerde sık sık tartışmalar yaşanıyordu.

İBB, UKOME toplantısına devrim niteliğinde bir karar getirdi. Toplu Ulaşım Müdürlüğü’nün teklifi olan ve 26. madde de yer alan “minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi” teklifini gündeme aldı. Eğer teklif kabul edilirse, minibüslerde artık İstanbulKart geçecek. Ancak edinilen bilgiye göre henüz fiyatlandırma konusunda henüz net bir durum söz konusu değil.

(Kaynak)

Etiketler ibb istanbulkart istanbul kart iett
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