İzmir'de tüm yapı izinlerine standart getirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Denetim Dairesi Başkanlığı yapı izinleri için talep edilen belgelere standart getirdi. Yapı izinlendirme konusunda yetkili ilçe belediyelerin hiçbiri artık yurttaşlardan, müteahhitlerden veya yapı denetim kuruluşlarından farklı belge isteyemeyecek. Yapı Denetim Mevzuatı kapsamında yürütülen yapı denetim havuz sistemi, hakediş, seviye tespit onayı gibi işlemlerle yapı ruhsatı, tadilat ruhsatı, yenileme ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve yıkım izni gibi tüm yapı izinlendirmeleri için bulunulan taleplerde ortaklaştırılmış ve standart getirilmiş belgelerle işlem yapılarak yurttaşların talepleri karşılanacak.

Standartlar ortak akılla oluşturuldu

Standart belgeler hakkındaki karar, Büyükşehir Belediyesi İmar Denetim Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyelerinin imar müdürleri, yapı denetimden sorumlu birim yetkilileri, İzmir Ticaret Odası, ilgili meslek odaları ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği’nin temsilcileri tarafından yapılan 9 toplantının sonucunda alındı.

Yeni uygulamayla uygulama birliğinin sağlanması, ilçe belediyeleri tarafından mevzuatta belirlenenler dışında belge istenmesinin önüne geçilmesi, izinlendirme işlemlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Yapı izinlendirmelerine ilişkin standart formlara www.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabilir.