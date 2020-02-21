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  4. 21 Şubat 2020 13:04

İzmir'in öncülüğünde ''Elim Sende'' projesi 15 ilde başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde yürütülen Elim Sende projesi, toplumdaki empati duygusunu geliştirmeyi hedefliyor. Projeye 15 ilde bin 300 öğrenci ve 600 gönüllü katılacak.

İzmir'in öncülüğünde ''Elim Sende'' projesi 15 ilde başlıyor
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İzmir’in başını çektiği Elim Sende projesi hayata geçiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde 22 Şubat’ta, İzmir’de 27 Şubat’ta başlayacak proje, engelli öğrencileri toplumla kaynaştırmayı, çocuklar arasındaki empati duygusunu arttırmayı hedefliyor. Projeye 15 ilde bin 300 öğrenci ve 600 gönüllü katılacak.

İzmir’de 19-21 Kasım 2020’de yapılacak 4. Uluslararası Engelsizmir Kongresi’nin hazırlık projeleri arasındaki Elim Sende, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Engelsiz Sanat Derneği önderliğinde yürütülüyor. Projenin İzmir’deki ilk uygulaması Menemen Kubilay Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Farkındalığı arttıracak
Elim Sende projesi kapsamında eğitici drama, müzik, resim gibi sanatsal etkinliklerin yanı sıra engelli farkındalığı, çevre ve şehir bilinci, ortak yaşam kültürü gibi konularda da interaktif seminerler verilecek.

Proje İzmir ve Ankara’nın yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Uşak’ta da uygulanacak.

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