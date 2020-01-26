Kadıköy Belediyesi depremzede köpek Kartopu'na kapılarını açtı

Sokak hayvanları için mücadele veren Fırat üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Türkan Ceylan, Elazığ’da çok sayıda köpek ve kediye ev sahipliği yapıyordu. Sosyal medyada ‘Barınak Meleği’ olarak bilinen ve sokak hayvanlarını sahiplendiren Ceylan’ın evi depremde zarar gördü. Kadıköy Belediyesi, evinin durumunu sosyal medyadan paylaşan Ceylan’la iletişime geçti. Ceylan’ın, küçüklüğünden bu yana bakıp büyüttüğü Kartopu isimli köpek de Kadıköy Belediyesinin çabaları ile İstanbul’a ulaştı. Veteriner Müdürlüğünün özel aracı ile havaalanından alınarak belediyeye getirilen Kartopu, sahiplendirilinceye kadar belediyenin konuğu olacak.