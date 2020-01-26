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  4. 26 Ocak 2020 14:22

Kadıköy Belediyesi depremzede köpek Kartopu'na kapılarını açtı

Elazığ depreminde evi hasar gören “Barınak Meleği” olarak bilinen Türkan Ceylan adlı üniversite öğrencisinin köpeği Kartopu’na Kadıköy Belediyesi kapılarını açtı. Deprem bölgesinden kurtarılan Kartopu yeni yuvasına kavuşuncaya kadar Kadıköy Belediyesinin misafiri olacak.

Kadıköy Belediyesi depremzede köpek Kartopu'na kapılarını açtı
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Sokak hayvanları için mücadele veren Fırat üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Türkan Ceylan, Elazığ’da çok sayıda köpek ve kediye ev sahipliği yapıyordu. Sosyal medyada ‘Barınak Meleği’ olarak bilinen ve sokak hayvanlarını sahiplendiren Ceylan’ın evi depremde zarar gördü. Kadıköy Belediyesi, evinin durumunu sosyal medyadan paylaşan Ceylan’la iletişime geçti. Ceylan’ın, küçüklüğünden bu yana bakıp büyüttüğü Kartopu isimli köpek de Kadıköy Belediyesinin çabaları ile İstanbul’a ulaştı. Veteriner Müdürlüğünün özel aracı ile havaalanından alınarak belediyeye getirilen Kartopu, sahiplendirilinceye kadar belediyenin konuğu olacak.

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