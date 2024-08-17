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Kadıköy Belediyesi'nden İzmir'e destek

Kadıköy Belediyesi'nden İzmir'e destek
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Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı “BAK Kadıköy” ekipleri, İzmir’deki yangına müdahaleye destek vermek için bölgeye gitti.

“Ağır Seviye Arama Kurtarma” akreditasyonu alarak Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile birlikte afetlere müdahale yetkisi alan ilk kamu kurumu olan BAK Kadıköy, İzmir’deki yangına müdahaleye destek vermek için 16 Ağustos gecesi yola çıktı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’nın talimatıyla 13 kurtarma personeli, 1 su tankeri ve gezici aşevi bölgeye gönderildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekiplerin İzmir'e yönlendirildiğini belirterek “Zor günleri dayanışma ile aşacağız.” dedi.

 

Etiketler kadıköy kadıköy belediyesi Mesut Kösedağı
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