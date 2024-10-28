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Kadıköy Cumhuriyet Yürüyüşü'ne hazır

Kadıköy Cumhuriyet Yürüyüşü'ne hazır
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Bağdat Caddesinde düzenlenecek Cumhuriyet Yürüyüşü ile taçlanacak.

Kadıköy Belediyesi’nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktası olan “Cumhuriyet Yürüyüşü” her yıl olduğu gibi bu yıl da Bağdat Caddesi Suadiye ışıklarda saat 19.00’da başlayacak, Göztepe ışıklarda son bulacak. Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırı ve kortejin geçişi,  caddenin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan da canlı olarak izlenebilecek. Yürüyüşe, Cumhuriyet sevdalıları ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle katılarak renkli görüntüler oluşturacak. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Bağdat Caddesinde düzenlenecek Cumhuriyet Yürüyüşü ile taçlanacak.

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29 Ekim Salı

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Etiketler kadıköy kadıköy belediyesi Mesut Kösedağı
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