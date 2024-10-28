Kadıköy Cumhuriyet Yürüyüşü'ne hazır
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Bağdat Caddesinde düzenlenecek Cumhuriyet Yürüyüşü ile taçlanacak.
Kadıköy Belediyesi’nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktası olan “Cumhuriyet Yürüyüşü” her yıl olduğu gibi bu yıl da Bağdat Caddesi Suadiye ışıklarda saat 19.00’da başlayacak, Göztepe ışıklarda son bulacak. Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırı ve kortejin geçişi, caddenin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan da canlı olarak izlenebilecek. Yürüyüşe, Cumhuriyet sevdalıları ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle katılarak renkli görüntüler oluşturacak.
CANLI YAYIN FREKANS BİLGİSİ:
29 Ekim Salı
Uydu Saati: 18.30
UYDU Türksat
Frekans 10975
Sembol 3333
Pol vertical
HD Dvbs-2 HD
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