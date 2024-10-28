Kadıköy Cumhuriyet Yürüyüşü'ne hazır

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Bağdat Caddesinde düzenlenecek Cumhuriyet Yürüyüşü ile taçlanacak.

Kadıköy Belediyesi’nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktası olan “Cumhuriyet Yürüyüşü” her yıl olduğu gibi bu yıl da Bağdat Caddesi Suadiye ışıklarda saat 19.00’da başlayacak, Göztepe ışıklarda son bulacak. Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırı ve kortejin geçişi, caddenin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan da canlı olarak izlenebilecek. Yürüyüşe, Cumhuriyet sevdalıları ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle katılarak renkli görüntüler oluşturacak. CANLI YAYIN FREKANS BİLGİSİ: 29 Ekim Salı Uydu Saati: 18.30 UYDU Türksat Frekans 10975 Sembol 3333 Pol vertical HD Dvbs-2 HD