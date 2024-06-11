Kadıköy'de yakılan park tekrar yenilendi

Kadıköy Belediyesi, Sahrayıcedit Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan Erguvan Parkı’nı yeniden yaptı

Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi’nde bulunan Erguvan Parkı 28 Nisan Pazar günü kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılmıştı. Oyun grubu ve kauçuk zemini yanan parkta, incelemeler yapan Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri zarar gören çocuk oyun alanını eski haline getirmek için çalışmalara başladı.

“ESKİSİNDEN DAHA İYİ HALE GETİRDİK”

Parktaki çalışmalara dair bilgi veren Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Serpil Bayram “Yaklaşık 1 ay önce parkımızda bir yangın çıktı. Bu yangın esnasında oyun gruplarımız, ağaçlarımız ve yer zemini yakıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak gelip tespit çalışmaları yaptık. Ağaçlarımızı budadık, oyun grubunu söktük, yer döşemesini kaldırdık, oyun grubu yerine takıldı. Şu haliyle parkımızı eskisinden daha iyi hale getirdik, çok da güzel olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“NEFES ALABİLECEĞİMİZ BİR PARK”

Parkın yakılmasına tepki gösteren mahalle sakini Şehri Şengül ise “O gün sabah saat 8.30 sularında bir patlama duyduk. İnşaat çalışması var. Kalaslar odunlar düştü zannederek fazla dikkate almadık. Ama karşı komşum, “Arabalarımız tam parkın dibinde, araçlarınızı çekin yangın var” dedi. O esnada insanlar ve itfaiye geldi. Onlar hemen müdahale ettiler, yangın yayılmadı. Allah’tan ağaçlara bir şey olmadı” dedi.

Yangın sonrası belediye ekiplerinin sürece hemen müdahale ettiğini söyleyen Şehri Şengül, hızlı hareket etmesi ve parkı yenilemesi nedeniyle Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür etti. Pakın mahallede özel bir alan olduğunu belirten Şengül, “Burası güzel, nefes alacağımız bir park” dedi.