Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den 23 Nisan'da çocuklara söz: ''Yanınızda olmaya devam edeceğiz''

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, TBMM’nin 106. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel anlamlı bir mesaj yayımladı. Mesajında milli egemenliğin önemine ve Atatürk’ün çocuklara duyduğu güvene dikkat çeken Başkan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin kreşlerden bilim merkezlerine kadar çocuklar için sunduğu projelerin altını çizdi.

Başkan Gökhan Yüksel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili çocuklar,

23 Nisan 1920’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Millî egemenliğin tescillendiği bu anlamlı günün, Ata’mız tarafından sizlere ve tüm dünya çocuklarına bir bayram olarak armağan edilmesi, sizlere duyulan sonsuz güvenin en büyük nişanesidir.

23 Nisan; yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda omuzlarınıza bırakılan büyük bir sorumluluk ve yarınlarımıza dair beslediğimiz sarsılmaz inancın simgesidir. Gözlerinizdeki umut, ülkemizin geleceğini aydınlatan en güçlü ışık kaynağımızdır.

Biliyoruz ki güçlü bir gelecek; ancak nitelikli eğitim alan, araştıran, sorgulayan, bilim ve sanatla iç içe büyüyen nesillerle inşa edilebilir.

Bu doğrultuda, her bir çocuğumuzun potansiyelini gerçekleştirebileceği imkânlara eşit şekilde ulaşması, temel önceliklerimizin başında gelmektedir.

Kartal Belediyesi olarak; kreşlerimizden kütüphanelerimize, bilim ve teknoloji merkezlerimizden spor ve sanat kurslarımıza kadar her alanda yanınızda olmayı sürdürüyoruz. Sizlerin daha çağdaş ve huzurlu koşullarda yetişmesi için tüm gücümüzle çalışmaya kararlıyız.

En büyük arzumuz; barışın, sevginin ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünyada, mutlu ve özgür bireyler olarak parlamanızdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle anıyor; geleceğimizin güvencesi olan sizlerin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”