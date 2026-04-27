Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Oda Orkestrası’ndan Muhteşem Konser

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Oda Orkestrası, Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği konserle sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Klasik müzikten film müziklerine uzanan geniş repertuvarı ile orkestra izleyicilerden tam not aldı.

2017 yılından bu yana Kartal Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde geleceğin sanatçılarını yetiştiren Sanat Akademisi, eğitimlerini sahne performanslarıyla taçlandırmaya devam ediyor. Sanat Akademisi Koordinatörü Yasin Kula öncülüğünde akademide yetişen öğrencilerden kurulan Oda Orkestrası, yeteneklerini bu kez Soğanlık Kültür Merkezi’nde sergiledi.

Orkestra üyeleri geniş repertuvarları ile kulakların pasını sildi

Şefliğini Aleksandra Nadin Bolşen’in üstlendiği konserde; solistler Kahraman Nice Özbay ve Mina Duru Fetvacı performanslarıyla göz doldurdu. Viyolonselde Yasin Kula, yan flütte Elif Kay Ergen, fagotta Banu Kara, klarnette Eren Koç, kontrbasta Senanur Bayrak ve kemanda Gökçe Coşkun’dan oluşan orkestra; Zülfü Livaneli’den Barış Manço’ya, Antonio Vivaldi’den "Hababam Sınıfı", "Harry Potter" ve "Mission Impossible"ın kültleşmiş film müziklerine kadar pek çok eseri başarıyla yorumladı.

Salonu dolduran sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan konsere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Vekili Olcay Özgön’ün yanı sıra; Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Mustafa Ağdaş, Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

'Önce Çocuklar ve Gençler' vizyonuyla çalışmalarımız devam edecek

Gecenin sonunda orkestrayı tebrik etmek üzere kürsüye gelen Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selam ve sevgilerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada muazzam bir yeteneğe ve emeğe şahitlik ettik. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel, Ankara’daki Belediye Başkanları Toplantısı nedeniyle aramızda olamasa da hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlarını iletti. Bizler Kartal Belediyesi ailesi olarak Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’in öncülüğünde ve onun 'Önce Çocuklar ve Gençler' vizyonuyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sanat Akademimizden yetişen bu pırıl pırıl gençlerimizle gurur duyuyor, kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum.”

Konserin ardından sergilenen üstün performansın nişanesi olarak; sanatçılara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek ve Kartal heykelcikleri takdim edildi. Orkestra şefi Aleksandra Nadin Bolşen’e hediyesini Başkan Vekili Olcay Özgön sunarken; solistler ve orkestra üyeleri de protokol üyelerinin elinden ödüllerini aldı. Program, tüm sanatçıların ve protokolün yer aldığı, bu özel günün anısını ölümsüzleştiren toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.