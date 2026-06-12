Kartal Belediyesi’nden Anlamlı Destek

Kartal Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve ailelerine moral desteği sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle bir kamp programı düzenledi. İş birliği kapsamında Kartal’da yaşayan 30’u engelli birey olmak üzere toplam 100 kişi, Şile Engelliler Kampı’nda 5 gün boyunca ücretsiz tatil yaptı.

Kartal Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi ile İBB Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şile Engelliler Kampı yetkililerinin ortak çalışmasıyla anlamlı bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında Kartal’da yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleri, 8-13 Haziran 2026 tarihleri arasında Şile Engelliler Kampı’nda bir araya geldi. Kamp organizasyonunda katılımcıların konaklama, yeme-içme, sosyal ve sportif etkinlik ihtiyaçları İBB tarafından karşılanırken, Şile’ye ulaşım desteği Kartal Belediyesi’nin servis araçlarıyla sağlandı.

Doğa Kampında Spor ve Sanat Faaliyetleri

Beş gün süren kamp boyunca engelli bireyler ve aileleri doğayla iç içe bir ortamda dinlenme ve sosyalleşme imkânı buldu. Katılımcılar için animasyon gösterileri, fitness çalışmaları, bilişsel gelişimi destekleyen eğitsel oyunlar ve doğa yürüyüşleri düzenlendi. Ayrıca tenis, futbol, basketbol, halat çekme, bisiklet etkinlikleri ile müzik, resim ve takı atölyeleri gibi çok sayıda farklı aktivite gerçekleştirildi. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artıran program, ailelerin de moral bulmasına katkı sağladı.