Kartal Belediyesi'nden Aydos Ormanı’nda Engelleri Aşan Çevre ve Afet Farkındalığı

Kartal Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında doğa, çevre ve afet bilincini aynı etkinlikte buluşturan anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı.

Kartal Belediyesi tarafından, ‘Afetlere Hazır, Çevreye Duyarlı / Engelsiz Adımlar Temiz Yarınlar’ adıyla düzenlenen etkinlik, Aydos Ormanı Eski Poligon Alanı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte engelli bireyler ve aileleri doğa yürüyüşü eşliğinde çevre temizliği yaptı.

Sahada Uygulamalı Çevre Temizliği

Yaklaşık 50 engelli bireyin aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte, katılımcılar ‘Engelsiz Adımlar Temiz Yarınlar’ yazılı tişörtleri giyerek ellerinde sosyal mesajlar içeren dövizlerle yürüyüşe başladı. Yürüyüş sırasında engelli bireyler, aileleri ve görevli personel eldiven, maske ve çöp poşetleriyle çevre temizliği yaparak ‘temiz çevre’ mesajını sahada uygulamalı olarak verdi. Etkinlik boyunca katılımcılara çevreyi koruma, doğaya zarar vermeden yaşam alanlarını kullanma ve atık bilinci konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Deprem ve Engelsiz 112 Bilgilendirmesi Yapıldı

Çevre temizliği ve doğa yürüyüşünün ardından Kartal Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi ve afet anında doğru davranış biçimleri üzerine eğitim vererek broşürler dağıttı.

Etkinliğe katılan Kartal Kaymakamlığı yetkilileri ise işitme ve konuşma engelli vatandaşların acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne doğrudan yazılı, görüntülü ve işaret dili desteğiyle ulaşmasını sağlayan ücretsiz İçişleri Bakanlığı mobil uygulaması ‘Engelsiz 112’ hakkında bilgilendirme yaptı.

Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının ardından yemek organizasyonu, müzik ve eğlence etkinlikleriyle devam eden programda engelli bireyler ve aileleri keyifli vakit geçirdi. Katılımcılar etkinlik sonunda belediyeye ait servislerle güvenli şekilde evlerine ulaştırıldı.

Programa Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Ağdaş ve Dr. Dilek Kars, Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kemal Özdemir, Kartal Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Gamze Yavuzer, Kartal Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Ozan Haydar Selmanpakoğlu ile Kartal Kaymakamlığı yetkilileri katıldı.