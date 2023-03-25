Kartallı Vatandaşlar İftarlarını ‘Kardeşlik Sofrası’nda Açtı

Kartal Belediyesi, Ramazan ayı iftar buluşmasını Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi otoparkına kurulan çadırda gerçekleştirdi. Kartallı vatandaşlar, kardeşlik sofrasını paylaşarak iftarlarını hep birlikte açtı.

Ramazan ayının başlaması ile her yıl olduğu bu yıl da iftar ve sahur yemeği ikramı hizmetini başlatan Kartal Belediyesi iftar yemeğinde vatandaşları ağırladı.

Kartal Belediyesi tarafından Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi otoparkına kurulan çadır, iftar yemeğine ev sahipliği yaptı. İftar için hazırlanan alanda bir araya gelen Kartallılar, aynı sofrayı paylaşarak hep birlikte dualarını ederek oruçlarını açtı.

Aşevi’nden Kardeşlik Sofrasına…

Her gün 1000 kişilik iftar yemeğinin verilemeye başlandığı çadırda, sahurda da 500 kişilik yemek hizmeti sunuluyor. Sahurda çay ile birlikte yedi çeşit olarak sahur yemeğinin ardından, iftarda 4 çeşit yemek vatandaşlara ikram edilerek oruçlarını açmaları sağlanıyor.

Kartal Belediyesi’nin hizmete açtığı Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi ve Gıda Bankası’nda usta aşçılar tarafından yapılan ve hijyenik şartlarda hazırlanan yemekler, iftar sofrasında yerini aldı.

Özenle hazırlanan çeşit çeşit yemeklerin servis edildiği çadırda iftar yoğunluğu oluşurken hastanede bulunan ve buradaki iftar hizmeti ile oruçlarını açan vatandaşlar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

İftar ve sahurda ikram edilen yemek hizmeti, Ramazan ayı boyunca devam edecek.