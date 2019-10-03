''KHK'lılar TC vatandaşı olmak istiyor''

5-6 Ekim tarihinde Ankara'da çalıştay yapacak olan KHK mağduru kamu çalışanları, CHP eski Milletvekili - Gazeteci Barış Yarkadaş'a yaşadıkları sorunları aktardı.

KHK ile işlerine son verilen yedi kamu çalışanının sorunlarını dinleyen Yarkadaş, "Ortada dehşetengiz bir tablo var" dedi. Yarkadaş şöyle konuştu:

"Çeşitli tarihlerde çıkarılan KHK'lar ile işlerine son verilen KHK mağduru kamu çalışanları, özelde 134 bin, genelde ise 1 milyon kişiyi doğrudan etkileyen KHK zulmünün bitmesini istiyor. Çünkü KHK'lı olan bir kişi, tüm sosyal haklarından mahrum ediliyor. Ve bu zulüm tam 3 yıldır aralıksız bir biçimde sürüyor. KHK ile işine son verilen bir kamu çalışanı, herhangi bir işte sigortalı olarak çalışamıyor. Çünkü; TC kimlik numarası SGK'ya 38 nolu kod ile eşleştiriliyor. Bir işyeri KHK'lı bir kişiyi işe almak istediğinde SGK'nın sistemi buna izin vermiyor. KHK'lıyı buna rağmen işe almak ve çalıştırmak isteyen kişi ise 'kaçak işçi çalıştıran işveren' pozisyonuna gireceği için bu riski almıyor. Dolayısıyla KHK'lı bir kişinin çalışabilme olanağı kalmıyor."

"3 YILDIR BEKLİYORLAR"

Tarihte böyle bir zulüm yaşanmadığına dikkat çeken Yarkadaş, "Sorunlarını dinlediğim KHK mağdurlarının çoğu, 3 yıldır haklarında bir soruşturma açılmasını ya da varsa suçlarının ne olduğunu öğrenmek istiyor. Ne suçları söyleniyor, ne işe dönmelerine izin veriliyor. Hukuksuzluğun daniskasını yaşıyoruz" diye konuştu.

"SİVİL ÖLÜME TERK EDİLDİLER"

KHK'lıların adeta birer 'sosyal ve sivil ölü'ye dönüştürüldüğünü belirten Yarkadaş, "En temel insan haklarından mahrumlar... Pasaport almaları ve pasaportlarını kullanmaları da yasak. Bunun adı seyahat özgürlüğünü engellemektir. Bu da anayasal suçtur" dedi.

"OHAL KOMİSYONU İŞLEVSİZ"

OHAL Komisyonu'nun ise "evlere şenlik" olduğunu belirten Yarkadaş, "Hiçbir anayasal ve hukuksal dayanağı olmayan bir organ olan komisyon, hak ihlallerinin olağanlaşmasına sebep oldu. Hiçbir sorunu da çözemedi. 'Akladıkları' kişilerin çoğu işine bile dönemiyor" ifadesini kullandı.

"BİZİ TC VATANDAŞLIĞINA ALIN"

Görüştüğü KHK'lıların "Biz TC vatandaşı olmak ve yurttaşların tüm haklarını kullanmak istiyoruz" dediğini aktaran Yarkadaş, "Vicdanı olanın içini kanatacak bir talep bu... KHK'lıların bu sözünü dinlerken, ülkem adına utandım" dedi. Yarkadaş, yurttaşlık hakları geri verilmeyen KHK'lıların yaşayabilmek için farklı arayışlar içine girebileceklerini de ifade etti.

KHK'lıların derhal işlerine başlatılması ve zararlarının karşılanması gerektiğini belirten Yarkadaş, "Bir hükümet, yüzbinlerce yurttaşını keyfi olarak yurttaşlıktan atıyor ve hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. AKP'li Naci Bostancı, KHK'lıları şüpheli ilan ediyor ve mahkeme kararlarını tanımayacaklarını ilan ediyor. AKP suç üstüne suç işliyor" tepkisini gösterdi.

"AİLELER PARÇALANDI"

KHK'lıların çocuklarının bile "güvenlik soruşturması"ndan geçtiğini belirten Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güya muhafazakarlıktan ve aile birliğinden söz eden hükümet, binlerce ailenin dağılmasına sebep oldu. Hukuk tanımaz uygulamalar aileleri parçaladı. Bunların sorumlusu AKP ile ortağı MHP'dir. Bu vebal onlarındır."

"6 DAKİKA SONRA İŞTEN ATILDI"

Yarkadaş, KHK'lıların yaşadığı hukuksuzluklara somut örnek olarak ise görüşmeye katılan Zeytinburnu Belediyesi çalışanı Kenan Güngördü'nün durumunu anlatarak gösterdi. Yarkadaş, "Kenan Güngördü KHK ile işten atılıyor. İdari Mahkeme'den aldığı kararla işe geri dönüyor. Ancak belediye tam 6 dakika sonra Güngördü'yü yeniden işten çıkarıyor. İşte bu hukuksuzluğun daniskasıdır" dedi.