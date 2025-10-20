  1. Anasayfa
  4. KKKA Riskine Karşı Manisa Büyükşehir’den Yuntdağı Üreticilerine İlaç ve Eğitim Desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği desteği sürdürerek, halk ve hayvan sağlığını tehdit eden kene vakalarına karşı da harekete geçti. Özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine yönelik ilaç ve eğitim desteği başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde ‘Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi’ uygulanmaya konuldu. Proje kapsamında Pelitalan, Müslih ve Örencik Mahallelerinde aktif hayvancılık yapan 96 işletme tek tek ziyaret edildi.

Üreticilere İlaçları Teslim Edildi

Üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi ve hayvanlarını korumayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu işletmelere toplam 93 adet 100 mililitrelik ve 90 adet 500 mililitrelik olmak üzere yüksek miktarda antiparaziter preparat teslim etti. Dağıtımın hemen ardından, Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yetiştiricilere ilaçların doğru ve etkili kullanımı konusunda detaylı eğitimler verildi. Bu eğitimlerde, ilaçlama zamanları, uygulama yöntemleri ve KKKA hastalığının hayvanlardan insanlara geçişini önleme yolları hakkında bilgiler paylaşıldı.

 

