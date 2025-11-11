  1. Anasayfa
Konyaaltı'nın miniklerinden Atatürk'ün evine ziyaret

Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören minikler, Antalya Atatürk Evi ve Müzesi’ni ziyaret etti.

Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören öğrenciler için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Başkan Cem Kotan’ın her fırsatta dile getirdiği “Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir nesil yetiştiriyoruz” sözü doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Konyaaltı Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 87’nci yılı dolayısıyla Atatürk Evi ve Müzesi’ne ziyaret planladı. 1986 yılından bu yana Atatürk Evi ve Müzesi olarak ziyarete açık olan müzede öğretmenleri eşliğinde gezen öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı eşyaları ilgiyle inceledi. Minikler öğretmenlerine sık sık sorular sorarak müze hakkında bilgi aldı. Konyaaltı Belediyesi Kreş Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek için çalışmaların tüm hızıyla devam edeceği kaydedildi.

KOTAN, “ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLARINA GÜZEL BİR GELECEK HAZIRLIYORUZ”

Müze ziyaretinin Atatürk’ü tanımaları açısından çocuklar için anlamlı olduğunu vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrılışının 87’nci yılındayız. Tüm çalışmalarımızı Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda gerçekleştirmeye önem veriyoruz. Eğitim anlayışımızı da daima bu yönde sürdürüyoruz. Kreşlerimizde eğitim gören miniklerimiz için Atatürk Evi ve Müzesi ziyareti planladık. Planladığımız geziyle beraber çocuklar Atatürk’ü daha iyi tanıma ve anlama imkanı buldu. Atatürk’ün çocuklarına güzel bir gelecek hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

