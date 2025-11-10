Küçükçekmece Belediyesi 400 genci Anıtkabir'e götürdü

Küçükçekmece Belediyesi, vefatının 87. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü yerinde anmak amacıyla Anıtkabir'e gezi düzenledi. 14-18 yaş arası 400 gencin katılımıyla gerçekleşen gezide, gençler Ankara’da Ata’nın ebedi istirahatgâhını ziyaret ederek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Gezi kapsamında ilk kez Anıtkabir'i ziyaret eden gençler, duygu dolu anlar yaşadı. Aslanlı yoldan yürüyerek Anıtkabir’e ulaşan gençler, mozoleye karanfil bırakarak kendilerine eşlik eden rehberlerden Atatürk’ün ilkeleri ve mücadelesi hakkında bilgi aldı.

Küçükçekmeceli gençler, Ata’ya olan saygı ve bağlılıklarını dile getirirken, gezinin yaşamlarında unutulmaz bir yer edeceğini dile getirdiler.

Kemal Çebi: Milli değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştireceğiz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Anıtkabir ziyaretinin bir geziden öte bir bilinç yolculuğu olduğunu ifade ederek, “Gençlerimizin milli değerlerine sahip çıkmalarını çok önemsiyorum. Bu manada onları Ata’nın huzuruna götürmek, sadece bir gezi değil, aynı zamanda bir bilinç yolculuğudur. Vefatının 87. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyorum. Ona bağlı, onun izinden yürüyen, emanetine sahip çıkan nesiller yetiştirmek en büyük gururumuz ve amacımızdır” diye konuştu.