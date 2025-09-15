Küçükçekmece Belediyesi'nden eğitimde eşitlik için önemli adım

Küçükçekmece Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamaya ve dar gelirli ailelerin yükünü hafifletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sunmak amacıyla başlatılan “ Beslenme Çantası Desteği” hizmeti sürüyor. Proje kapsamında sosyal yardım alması uygun görülen ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarına her güne 9 çeşit üründen oluşan beslenme çantaları hazırlanarak, düzenli aralıklarla evlerine teslim ediliyor.

Kemal Çebi: “Her çocuğa eşit fırsat, sağlıklı gelecek”

Eğitimde fırsat eşitliğini ve çocukların sağlıklı beslenmesini önemsediklerini dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Beslenme çantası desteğinden faydalanmak isteyenler Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne şahsen gelerek veya 444 4 360 numaralı hattan İletişim Merkezi’ni arayarak başvuruda bulunabilirler.