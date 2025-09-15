  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece Belediyesi'nden eğitimde eşitlik için önemli adım

Küçükçekmece Belediyesi'nden eğitimde eşitlik için önemli adım

Küçükçekmece Belediyesi'nden eğitimde eşitlik için önemli adım
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamaya ve dar gelirli ailelerin yükünü hafifletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sunmak amacıyla başlatılan “ Beslenme Çantası Desteği” hizmeti sürüyor.  Proje kapsamında sosyal yardım alması uygun görülen ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarına her güne 9 çeşit üründen oluşan beslenme çantaları hazırlanarak, düzenli aralıklarla evlerine teslim ediliyor.

Kemal Çebi: “Her çocuğa eşit fırsat, sağlıklı gelecek”

Eğitimde fırsat eşitliğini ve çocukların sağlıklı beslenmesini önemsediklerini dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Beslenme çantası desteğinden faydalanmak isteyenler Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne şahsen gelerek veya 444 4 360 numaralı hattan İletişim Merkezi’ni arayarak başvuruda bulunabilirler. 

 

text-ad
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası çılgına döndü Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası çılgına döndü İstanbul'un ünlü işletmecisi çocuğa istismar iddiasıyla tutuklandı İstanbul'un ünlü işletmecisi çocuğa istismar iddiasıyla tutuklandı Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de kötü haber: Seçmen artık ikna olmuyor! Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de kötü haber: Seçmen artık ikna olmuyor! Ergin Ataman'dan 7 cümlelik basın toplantısı Ergin Ataman'dan 7 cümlelik basın toplantısı Yargıtay’dan tüm araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Yargıtay’dan tüm araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Gece yarısı kanlı pusu: Anne ve baba 2 çocuklarıyla birlikte katledildi! Gece yarısı kanlı pusu: Anne ve baba 2 çocuklarıyla birlikte katledildi! Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan yasak aşk sonrası soruşturma başlatıldı Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan yasak aşk sonrası soruşturma başlatıldı 10 yaşındaki minik çocuk marketi kundakladı; o anlar saniye saniye kamerada! 10 yaşındaki minik çocuk marketi kundakladı; o anlar saniye saniye kamerada! Gupse Özay, Barış Arduç'la Hande Erçel'in olay olan cesur sahneleri için sessizliğini bozdu Gupse Özay, Barış Arduç'la Hande Erçel'in olay olan cesur sahneleri için sessizliğini bozdu Togg T10F satışa çıktı: Yeni fastback modelin fiyatı da belli oldu Togg T10F satışa çıktı: Yeni fastback modelin fiyatı da belli oldu
İslam Memiş'ten altın yatırımcısı için hayati bir uyarı geldi İslam Memiş'ten altın yatırımcısı için hayati bir uyarı geldi Ayı saldırısından mucize bir şekilde kurtulan çiftçi yaşadığı kabusu anlatı Ayı saldırısından mucize bir şekilde kurtulan çiftçi yaşadığı kabusu anlatı Koronavirüs kabusu Türkiye'ye geri döndü: Ünlü şarkıcı ve arkadaşları tedavi altında! Koronavirüs kabusu Türkiye'ye geri döndü: Ünlü şarkıcı ve arkadaşları tedavi altında! Türkiye Türkiye olalı böyle düğün takısı görmedi! Türkiye Türkiye olalı böyle düğün takısı görmedi! Özel CHP'nin Ankara'daki mitingine onbinlere hem söz verdi hem de meydan okudu! Özel CHP'nin Ankara'daki mitingine onbinlere hem söz verdi hem de meydan okudu! Binaya kurşun yağdıran saldırganların kimliği şoke etti Binaya kurşun yağdıran saldırganların kimliği şoke etti Bülent Ersoy'dan konserine damgasını vuran ifade: ''Saraydan duymasınlar sizi!'' Bülent Ersoy'dan konserine damgasını vuran ifade: ''Saraydan duymasınlar sizi!'' Doğanın en vahşi canlısı iş başında: Bu görüntüler Türkiye'den geldi Doğanın en vahşi canlısı iş başında: Bu görüntüler Türkiye'den geldi CHP kurultay davasında ara karar açıklandı: Kılıçdaroğlu'nun kayyum olması istendi! CHP kurultay davasında ara karar açıklandı: Kılıçdaroğlu'nun kayyum olması istendi! Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ali Koç'tan çok sert yanıt Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ali Koç'tan çok sert yanıt