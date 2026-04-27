Küçükçekmece'de 23 Nisan'a özel FC26 PlayStation turnuvası düzenlendi

Küçükçekmece Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla FC26 Playstation turnuvası düzenledi. Küçükçekmece Espor Merkezi’nde düzenlenen turnuvada 100 kişi kıyasıya rekabet etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gençleri dijital sporlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen turnuvaya 10-16 yaş arası playstation meraklıları katıldı. İstanbul’un çeşitli ilçelerinden katılan 100 kişi taktik becerilerini ve dijital yeteneklerini sergiledi. Turnuva sonunda dereceye girenlere hediye çeki verildi. Dereceye girenler: 1. Umutcan Genç 2. Ahmet Efe Bişkin 3. Muhammed Hamza Kaya