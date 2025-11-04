  1. Anasayfa
Küçükçekmece'de 6. Geleneksel 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası Düzenlendi

Küçükçekmece Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile ‘29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası’ düzenlendi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada 215 sporcu Cumhuriyet coşkusunu hamlelerle taçlandırdı.

Küçükçekmece’de geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6.’sı düzenlenen satranç turnuvası; A,B,C ve D olmak üzere dört kategoride, 215 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen toplam 6 turnuvada; her kategoriden 5 derece, en başarılı kadın sporcu ve en başarılı genç sporcu belirlendi. Turnuva sonunda dereceye giren yarışmacılara ödül, madalya ve kupaları takdim edildi.

A kategorisinde birinciye 7 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 5 bin TL, dördüncüye 4 bin 500 TL, beşinciye 4 bin TL, en başarılı kadın sporcuya 3 bin TL ve en başarılı 7 yaş sporcuya 2 bin 500 TL para ödülü verilirken, B kategorisinde birinciye 6 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 4 bin TL, dördüncüye 3 bin 500 TL, beşinciye 3 bin TL, en başarılı kadın sporcuya 2 bin 500 TL ve en başarılı 7 yaş sporcuya 2 bin TL takdim edildi. Sporcuların ELO puanına göre kategorilendirildiği turnuvada C kategorisinde ise birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin 500 TL, üçüncüye 3 bin 500 TL, dördüncüye 3 bin TL, beşinciye 2 bin 500 TL, en başarılı kadın sporcuya 2 bin TL ve en başarılı 7 yaş sporcuya bin 500 TL verilirken, D kategorisinde birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin 500 TL, üçüncüye 3 bin TL, dördüncüye 2 bin 500 TL, beşinciye 2 bin TL, en başarılı kadın sporcuya bin 500 TL ve en başarılı 7 yaş sporcuya da bin TL ödül verildi.

