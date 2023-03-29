Küçükçekmece'de alışveriş fileleri dayanışma ile doluyor

Küçükçekmece Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örnek bir projeye imza atarak, QUDRA 2 Programı ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu desteği ile “Sosyal Market” projesini hayata geçirdi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin açılışını yaptığı, QUDRA 2 Programı ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu desteğiyle hayata geçirilen Halk Market’in açılışına, mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Çebi: Küçükçekmecelilerin yüzünü güldürmeyi amaçlıyoruz

Başkan Kemal Çebi, “Hayatım boyunca, sosyal demokrasinin en etkili alanlarından biri olan yerel yönetimlerin sosyal adaleti sağlayıcı, toplumcu, eşitlikçi bir belediyecilik anlayışıyla ele alınması gerektiğini savundum. Bu anlamda Sosyal Market Projemiz, dayanışma ağlarının güçlendirilmesi, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının kazanılması, kentte eşitlik ve kent adaletinin sağlanması için atılmış önemli bir adımdır. Sosyal Market Projesi, Küçükçekmecelilere eşit fayda sağlamak, sosyal dayanışmayı ön planda tutarak hemşerilerimizin müşterek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir hizmet modeli olarak tasarlandı. Projemizin uygulanma mekânı olan Küçükçekmece Belediyesi Halk Market’ten sosyal hizmet uzmanlarımızın tespit ettiği, gerçekten ihtiyacı olan aileler alışveriş yapacak. İnsanların böyle marketlere, sosyal yardımlara ihtiyacı olmasın isterdik ama ne yazık ki ihtiyaç var. Biz bu projeyle dayanışma içerisinde olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız yatağa aç girmesin, biz tok yatıyorsak onlar da tok yatsınlar istiyoruz. Bütün derdimiz budur. Küçükçekmecelilerin yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ” diye konuştu.

Tanımlanan puanlarla, keyfinde ve yerinde alışveriş imkânı

Her türlü gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı Halk Market’ten, ihtiyaç sahipleri, sosyal inceleme sonrası kendilerine tanımlanan kredilerle alışveriş yapacak. İlk etapta marketten Fevzi Çakmak, Sultanmurat, Kemalpaşa, Gültepe ve Yeşilova Mahallesi’ndeki dar gelirli olduğu tespit edilen vatandaşlar faydalanacak.

Vatandaş, gıda kolisi yerine Halk Market’ten istediğini alacak

Küçükçekmece Belediyesi, Halk Market’le birlikte dar gelirli vatandaşlara düzenli olarak verdiği gıda kolisi desteğini rafa kaldırıyor. Bunun yerine vatandaşlara, belirlenen kredi limitleri ölçüsünde, kendi ihtiyaçlarını, önceliklerini kendilerinin belirleyeceği, keyfinde ve yerinde alışveriş yapabilme imkânı sağlanıyor. İlçedeki, diğer mahallere ise yardım kolisi desteği sürecek.

Küçükçekmece Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği ve dayanışmanın gücüyle her geçen gün büyüyen Gıda Bankası çalışmalarını da Halk Market üzerinden sürdürecek.

Başvurular, Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından inceleniyor

Küçükçekmece Belediyesi Halk Market’ten sosyal hizmet uzmanları tarafından incelemeler yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler yararlanabiliyor. Burada alışveriş yapan vatandaşların maddi durumları sıklıkla incelemeye tabii tutularak, güncelleniyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar başvurularını Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 444 4 360 numaralı İletişim Merkezi, Çözüm Merkezi veya sosyal medya kanalları üzerinden gerçekleştirebilir.