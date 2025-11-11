  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece'de Ata’ya Özlem Şiir Okuma Yarışması’nda Duygulu Anlar Yaşandı

Küçükçekmece'de Ata’ya Özlem Şiir Okuma Yarışması’nda Duygulu Anlar Yaşandı

Küçükçekmece'de Ata’ya Özlem Şiir Okuma Yarışması’nda Duygulu Anlar Yaşandı
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasını yaşatmak ve öğrenci ve öğretmenlere şiir sanatına olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen, “Ata’ya Özlem Şiir Okuma Yarışması”nın ödül töreni Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen yarışmanın ödül törenine, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve beraberindeki ilçe protokolünün yanı sıra öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri yoğun ilgi gösterdi.

Küçükçekmece genelindeki ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile ilçede görev yapan öğretmenlerin katıldığı yarışmada, katılımcılar Atatürk’e duydukları sevgi, saygı ve özlemi yansıtan şiirleri etkileyici bir biçimde seslendirdi. Törende duygusal anlar da yaşandı.

Dereceye girenlere ödülleri, protokol tarafından takdim edildi.

Dereceye Girenler

İlkokul Kategorisi

1.  Hiranur ÇANKAYA – Nasrettin Hoca İlkokulu

2.  Yade TÜFEKÇİBAŞI – Dr. İsmet Birgül İlkokulu

3.  Arya İNCESU – Sultan Alparslan İlkokulu

3.  Aras İNCESU – Sultan Alparslan İlkokulu

Ortaokul Kategorisi

1.  Miray Merve UYGUN – Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu

2.  Beril ŞABADAK – Sultan Murat Ortaokulu

3.  Elif TAŞKIN – Hayriye Gök Ortaokulu

Lise Kategorisi

1.  Arda Yiğit UZUN – Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi

2.  Elif EMİROĞLU – Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi

3.  İdil BAYKAN – Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi

Öğretmen Kategorisi

1.  Serap DURUR – Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi

2.  Aslıhan Mutlu İNCESU – Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi

3.  İsmail YAYLI – Küçükçekmece Anadolu Lisesi

text-ad
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Savcılıktan CHP hakkında kapatma davası talebi Savcılıktan CHP hakkında kapatma davası talebi Bahis soruşturmasında Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia Bahis soruşturmasında Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran gazeteci asgari ücret zammını açıkladı İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran gazeteci asgari ücret zammını açıkladı Son 3 seçimi en doğru tahmin eden araştırma firması Kasım ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı Son 3 seçimi en doğru tahmin eden araştırma firması Kasım ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı Türkiye'ye ait askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Türkiye'ye ait askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi! Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi! İBB iddianamesi tamamlandı: Ekrem İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi isteniyor İBB iddianamesi tamamlandı: Ekrem İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi isteniyor Devlet Bahçeli'den eski yol arkadaşına ağır sözler! Devlet Bahçeli'den eski yol arkadaşına ağır sözler! Siyahi hayranıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıyı çileden çıkardılar! Siyahi hayranıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıyı çileden çıkardılar!
Kasım ayının ilk seçim anketi açıklandı: Zirvede burun farkı! Kasım ayının ilk seçim anketi açıklandı: Zirvede burun farkı! Bir şehir sular altında! Sağanak yağış hayatı felç etti Bir şehir sular altında! Sağanak yağış hayatı felç etti Türkiye'nin dinazor mezarlığı görüntülendi: Sadece 1 yılda bu hale geldi... Türkiye'nin dinazor mezarlığı görüntülendi: Sadece 1 yılda bu hale geldi... Kastamonu'nda kaybolan anne ile oğlunun cesedi bulundu Kastamonu'nda kaybolan anne ile oğlunun cesedi bulundu Aylardır hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşti Aylardır hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşti İslam Memiş'ten son 3 haftanın zirvesine çıkan altın için altın değerinde uyarı! İslam Memiş'ten son 3 haftanın zirvesine çıkan altın için altın değerinde uyarı! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Deprem fırtınası yön değiştirdi! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Deprem fırtınası yön değiştirdi! Acun Ilıcalı ünlü oyuncuyu açıkladı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star'da bir yarışmacı daha belli oldu Acun Ilıcalı ünlü oyuncuyu açıkladı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star'da bir yarışmacı daha belli oldu Furkan Bölükbaşı ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı''dan tutuklandı Furkan Bölükbaşı ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı''dan tutuklandı 2025 yılı asgari ücretini doğru bilen isim 2026 yılı zamlı asgari ücret zammı tahminini değiştirdi 2025 yılı asgari ücretini doğru bilen isim 2026 yılı zamlı asgari ücret zammı tahminini değiştirdi