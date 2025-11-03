Küçükçekmece’de Attilâ İlhan Kültür Sanat Sezonu Açıldı

Küçükçekmece Belediyesi, 2025-2026 kültür sanat sezonunu Türk edebiyatının usta şairi Attilâ İlhan’ın 100. doğum yılı anısına düzenlediği programla açtı. Programda “Attilâ İlhan 100 Yaşında- Ben Sana Mecburum” başlıklı serginin açılışını Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, şair Adnan Özer ve Yazar Gülşen İşeri sanatseverlerle birlikte gerçekleştirdi.

Programa usta oyuncular Salih Kalyon ve Necmi Yapıcı, sezonun onur konukları olarak katıldı. Sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen açılış galasında, Nebil Özgentürk’ün hazırladığı Attilâ İlhan belgeseli gösterildi, sanatçı Ali Düşenkalkar ise usta şairin en sevilen şiirlerini seslendirdi.

Kemal Çebi: Sözümü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum

2025-2026 kültür sanat sezonunu Küçükçekmece’de Attilâ İlhan’a adadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yeni sezonumuzun bu yılki açılışı bizim için tarihi bir anlam taşıyor. Çünkü bu yıl, edebiyat ve düşünce tarihimizin en büyük ustalarından Attilâ İlhan’ın 100. doğum yılı. Onun anısını yaşatmayı ve mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı vefa borcu olarak görüyoruz. Attilâ İlhan yalnızca bir şair değil, aynı zamanda bir düşünce adamı, bir aydın ve Cumhuriyet çocuğuydu. Yeni sezonumuzda onu tüm çok yönlülüğüyle tanıyarak, onun çağını sorgulayan sanat anlayışını yeniden keşfedeceğiz. Göreve geldiğimde Küçükçekmece’de kültür sanattan tasarruf etmeyeceğimizin, ihmal etmeyeceğimizin sözünü vermiştim, sözümü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Küçükçekmece’nin kültürle, sanatla, edebiyatla, sporla anılmasını istiyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız tüm işlerde bize yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Attilâ İlhan 100 Yaşında” sergisi 7 Kasım’a dek Galeri Cennet’te ziyaret edilebilir.