Küçükçekmece'de personele ilk yardım eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediyede görevli personele yönelik “Temel İlk Yardım Eğitimi” düzenledi.

Belediye Başkanlığı Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen eğitime gönüllü personel de katılım sağladı. Sağlık Bakanlığı onaylı uzman eğitmenler tarafından katılımcılara hayat kurtaracak bilgi ve beceri kazandırmak hedefiyle “Temel İlk Yardım Bilgisi Eğitimi” verildi.

Eğitim kapsamında, günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil durumlara karşı doğru müdahale yöntemleri uygulamalı olarak aktarıldı. Temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklıkları, kanamalar, yaralanmalar, yanıklar, kırık ve çıkıklar, zehirlenme vakaları ve bayılma gibi durumlarda izlenmesi gereken adımlar ayrıntılı biçimde anlatıldı. Eğitime katılanlara ise ilk yardım sertifikası verildi.

 

