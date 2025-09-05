Kurtuluşun adı Altıeylül: Bir günün değil bir ömrün hikayesi

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

6 Eylül’ün sadece bir tarih değil, aynı zamanda Balıkesir halkının bağımsızlığa olan inancının ve direniş ruhunun simgesi olduğunun altını çizen Başkan Şehirli “Bugün, tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 6 Eylül 1922’nin yıldönümünde bir kez daha gurur ve minnetle doluyuz. Balıkesir halkı, Anadolu’nun dört bir yanında olduğu gibi işgale boyun eğmemiş, bağımsızlık uğruna canını ortaya koymuştur. Bu ruhun adı Kuvayı Milliye’dir. Bu ruh, Balıkesir’in mayasında vardır. 6 Eylül, sadece bir kurtuluş değil, aynı zamanda dirilişin, birlikteliğin ve yeniden varoluşun günüdür. Atalarımızın bize emanet ettiği bu güzel topraklara sahip çıkmak, onları layıkıyla yaşatmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bugün bizlere düşen görev, geçmişin mirasını geleceğe taşımak, bu aziz vatanı daha çağdaş, daha güçlü bir şekilde yarınlara ulaştırmaktır. Altıeylül Belediyesi olarak bu bilinçle çalışıyor, hem tarihimize sahip çıkıyor hem de geleceği inşa ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Balıkesir’in kurtuluşunun 103. yılı kutlu olsun.” dedi.