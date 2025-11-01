Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Dutlulu Romeo ve Juliet Gösterisini Manisalılarla Birlikte İzledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, William Shakespeare’in kült eseri “Romeo ve Juliet”i sanatseverlerle yeniden buluşturdu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tiyatro oyununu Manisalı sanatseverler ile birlikte izledi.

Birbirine düşman iki ailenin çocukları arasındaki imkansız aşkı konu alan ‘Romeo ve Juliet’, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu sahnesinde sanatseverler ile yeniden buluştu. Oyunu izlemeye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, daire başkanları ve tiyatro severler katıldı. Kostümleri, dekor tasarımları ve oyuncuların başarılı performanslarıyla seyirci tarafından ilgiyle izlenen oyun sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatseverler, oyun sonunda performanslarından dolayı oyuncuları ayakta alkışladı.

“Manisa, Ferdi Başkanımızın hayalindeki gibi bir kültür ve sanat şehri olacak”

Oyunun sonunda oyuncuları tebrik ederek başarı dileklerinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, oyunun sonuna kadar gözünü kırpmadan izlediğini söyledi. Başkan Dutlulu, “Ferdi Başkanımız ile birlikte Manisa’da sanat anlamında güzel adımlar atıldı. Onun sayesinde bu tiyatro oyunları halkımızla buluşuyor. Onu bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyorum. Bundan sonra bu bayrağı biz devralıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle kültür ve sanat alanında Manisa halkımızın yıllardır özlemini duyduğu etkinlikleri yeniden hayat buldurmak için ne gerekiyorsa yapacağız.1 7 ilçemizin tamamını tiyatro oyunlarımız ve sanatsal etkinliklerle buluşturacağız. İnanıyorum ki Manisa, yeni projelerimizle Ferdi Başkanımızın hayalini kurduğu gibi bir kültür ve sanat şehri olacak. Hep birlikte çok daha ileriye gideceğiz, çok güzel işler başaracağız. Ben oyundan gerçekten çok keyif aldım. Emeği geçen herkese, buraya gelen tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.