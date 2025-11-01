  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Dutlulu Romeo ve Juliet Gösterisini Manisalılarla Birlikte İzledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Dutlulu Romeo ve Juliet Gösterisini Manisalılarla Birlikte İzledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Dutlulu Romeo ve Juliet Gösterisini Manisalılarla Birlikte İzledi
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, William Shakespeare’in kült eseri “Romeo ve Juliet”i sanatseverlerle yeniden buluşturdu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tiyatro oyununu Manisalı sanatseverler ile birlikte izledi.

Birbirine düşman iki ailenin çocukları arasındaki imkansız aşkı konu alan ‘Romeo ve Juliet’, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu sahnesinde sanatseverler ile yeniden buluştu. Oyunu izlemeye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, daire başkanları ve tiyatro severler katıldı. Kostümleri, dekor tasarımları ve oyuncuların başarılı performanslarıyla seyirci tarafından ilgiyle izlenen oyun sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatseverler, oyun sonunda performanslarından dolayı oyuncuları ayakta alkışladı.

“Manisa, Ferdi Başkanımızın hayalindeki gibi bir kültür ve sanat şehri olacak”

Oyunun sonunda oyuncuları tebrik ederek başarı dileklerinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, oyunun sonuna kadar gözünü kırpmadan izlediğini söyledi. Başkan Dutlulu, “Ferdi Başkanımız ile birlikte Manisa’da sanat anlamında güzel adımlar atıldı. Onun sayesinde bu tiyatro oyunları halkımızla buluşuyor. Onu bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyorum. Bundan sonra bu bayrağı biz devralıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle kültür ve sanat alanında Manisa halkımızın yıllardır özlemini duyduğu etkinlikleri yeniden hayat buldurmak için ne gerekiyorsa yapacağız.1 7 ilçemizin tamamını tiyatro oyunlarımız ve sanatsal etkinliklerle buluşturacağız. İnanıyorum ki Manisa, yeni projelerimizle Ferdi Başkanımızın hayalini kurduğu gibi bir kültür ve sanat şehri olacak. Hep birlikte çok daha ileriye gideceğiz, çok güzel işler başaracağız. Ben oyundan gerçekten çok keyif aldım. Emeği geçen herkese, buraya gelen tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

text-ad
Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Besim Dutlulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
365 gün açık! Bu okul fabrika gibi çalışıyor; adeta para basıyor! 365 gün açık! Bu okul fabrika gibi çalışıyor; adeta para basıyor! Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha Ayasofya Camii'ni yakmaya kalkışan kundakçıdan şok ifade Ayasofya Camii'ni yakmaya kalkışan kundakçıdan şok ifade Kız öğrenci yurdunda kanlı kavga: Oda arkadaşını bıçakladı Kız öğrenci yurdunda kanlı kavga: Oda arkadaşını bıçakladı Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kaza kamerada Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kaza kamerada Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele için yeni adım Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele için yeni adım Kocaeli'deki facianın ardından tahliye edilen bina sayısı 16'ya yükseldi Kocaeli'deki facianın ardından tahliye edilen bina sayısı 16'ya yükseldi CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin: ''Türkiye'nin acil toplumsal barışa ihtiyacı var'' CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin: ''Türkiye'nin acil toplumsal barışa ihtiyacı var'' Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Engin Çağlar trafik kazasında hayatını kaybetti Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Engin Çağlar trafik kazasında hayatını kaybetti
Düşük faizli Nefes Kredisi'nde üçüncü paket geliyor! Düşük faizli Nefes Kredisi'nde üçüncü paket geliyor! Thodex vurguncusu cezaevindeki odasında ölü bulundu Thodex vurguncusu cezaevindeki odasında ölü bulundu Güllü'nün ölümünde şüpheler büyüyor: Tanığın ifadeleri şoke etti! Güllü'nün ölümünde şüpheler büyüyor: Tanığın ifadeleri şoke etti! Geçen yıl taşıma suyla kurtarılmıştı: Türkiye'nin bir doğa harikası daha yok oldu! Geçen yıl taşıma suyla kurtarılmıştı: Türkiye'nin bir doğa harikası daha yok oldu! 4 katlı bina yıkıldı; ortaya çıkan manzara şaşkına çevirdi 4 katlı bina yıkıldı; ortaya çıkan manzara şaşkına çevirdi 9 yaşındaki oğlunu ve onu kurtarmak isteyen kardeşini öldürdü 9 yaşındaki oğlunu ve onu kurtarmak isteyen kardeşini öldürdü Beşiktaş'ın acı günü: 49 yaşında kalbine yenik düştü Beşiktaş'ın acı günü: 49 yaşında kalbine yenik düştü Abdullah Gül'den Orhan Pamuk'a... Çok ses getirecek Kavala çağrısı Abdullah Gül'den Orhan Pamuk'a... Çok ses getirecek Kavala çağrısı Hafta sonu güneşli havanın tadını çıkarın! Yeni haftada sağanak geri dönüyor Hafta sonu güneşli havanın tadını çıkarın! Yeni haftada sağanak geri dönüyor İstanbul'da mide bulandıran olay! Çocuğa taciz iddiasıyla meydan dayağı attılar İstanbul'da mide bulandıran olay! Çocuğa taciz iddiasıyla meydan dayağı attılar