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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Kerbela Şehitlerini Anma Programına Katıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Kerbela Şehitlerini Anma Programına Katıldı
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Muharrem Ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Cemevi’nde düzenlenen lokma hayrına katıldı. 1338 yıldır süregelen yas ve matem geleneği kapsamında oruçların son günü vesilesiyle düzenlenen programda, Kerbela’da şehit düşenler dualarla anıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şube Başkanı Cemal Ateş’in ev sahipliğindeki programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun yanı sıra Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban,  Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Oğuz Murat Pınar, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci, Ali Kuyumcu, Mesut Doğan, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan da katıldı. Cemevi Dedesi Muhammed Akgül’ün okuduğu duaların ardından oruçlar açıldı. Vakfın Şube Başkanı Cemal Ateş, bu güne katkı sunan herkese teşekkür etti.
 
Büyükşehir Belediye Başkan Besim Dutlulu, “Muharrem Ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Cemevi’nde yurttaşlarımızla bir araya gelip dua ettik, lokmamızı paylaştık. Tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını diliyor, İmam Hz. Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle anıyorum” dedi.

 

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Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Besim Dutlulu
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