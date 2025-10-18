Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, muhtarlarla bir araya geldi

  1. Anasayfa
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla il genelinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları olduğunu vurgulayan Başkan Dutlulu, “Muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde halka ulaştık, doğru hizmetleri hayata geçirdik” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, muhtarlar günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte mahalle muhtarlarıyla buluştu. Yunusemre Belediyesi Mesir Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç, Ulaş Aydın, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Onur Ceylan ve Özge İldem ve Başkan Danışmanları katıldı.

“Tek Amacımız Yaşadığımız Yerlere Hizmet Etmek”

Başkan Dutlulu, “Bizler, sandıkla seçilmiş kişiler olarak ortak bir paydada buluşuyoruz; birbirimizi anlayan insanlarız” diyerek sözlerine başladı. Konuşmasında, bu görevdeki en önemli amacın hizmet olduğunu vurguladı. Geçen beş yıl boyunca belediye ve muhtarlar arasında karşılıklı bir fayda ilişkisi kurulduğunu belirten Başkan Dutlulu, “Muhtarlarımız sayesinde halka ulaştık ve doğru hizmetleri hayata geçirdik. Onlar da bizim aracılığımızla mahallelerine en uygun hizmetleri ulaştırma imkânı buldu” ifadelerini kullandı.

“Çiftçiye, Öğrencilere Nasıl Destek Oluyorsak, Muhtarlarımıza da Oluyoruz”

Başkan Besim Dutlulu, muhtarlara yönelik eleştirilerin doğru olmadığını belirtti. Eczacılık yaptığı döneminden örnekler vererek muhtarların, gece geç saatlerde dahi 70 yaşındaki hastaları hastaneye yetiştirecek kadar büyük bir özveriyle çalıştığını gördüğünü anlatan Dutlulu, “Kırsala ve gerçek hayata sırtınızı dönerseniz ‘muhtarlara ne gerek var?’ diyebilirsiniz, ancak ben onlara verilen paranın yetersiz olduğunu biliyorum. Bu nedenle muhtarlara destek olma kararı aldık” dedi. Bu kapsamda, daha önce Akhisar’da uyguladıkları akaryakıt çeki gibi ayni yardımın tekrar başlatılacağının müjdesini verdi. Başkan Dutlulu, ihalesi 21 Kasım’da yapılacak ve Ocak ayında başlayacak bu yardımın tek sebebinin muhtarların çalışmalarını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı ve “Çiftçiye ve öğrencilerimize nasıl destek oluyorsak, aynı şekilde muhtarlarımıza da destek oluyoruz. İnşallah bu destek artarak devam edecek” diye konuştu.

“Muhtarlarımıza Teşekkür Ederim”

Her gün en az 10 mahalle muhtarı ile bir araya geldiğini belirten Başkan Besim Dutlulu, “Muhtarlarımız, mahalleleri ile ilgili sorunlarını anlatıyorlar. Her zaman gelin, konuşalım. Her sorunu çözemem ama her sorunu çözmek için çalışırım. Bu bakımdan sizden tek isteğim, iş birliği içinde çalışmaya devam etmemiz. Amacımız birbirimizi yıpratmak değil, destek olmak olsun. Sonuç olarak, sizin mahallenize hizmet edelim. Bu bakımdan bizim için muhtarlar çok önemli. Bizleri hem kırsalda hem de şehir merkezinde çok güzel yönlendiriyorsunuz. Bizim o mahalledeki sorunlardan haberimiz olmayabiliyor ama muhtarlarımız bizleri yönlendiriyor ve doğru hizmetler yapıyoruz. Bu bakımdan muhtarlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“El Ele Verelim, Tüm Mahallelerimize O Hizmeti Getirelim”

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 3,5 senelik bir görev süresi olduğunu dile getiren Başkan Besim Dutlulu, “Tek amacım var. Bu sürede ne kadar çok vatandaşın işini çözersem o kadar başarılı bir belediye başkanı olacağım. Seçimde oy verin diyerek destek istemiyorum, hizmeti birlikte yapmak için destek istiyorum. El ele verelim, tüm mahallelerimize o hizmeti getirelim” diye konuştu.

“Muhtarlarımızı Düşünen Belediye Başkanımız Var”

Muhtarlar gününü kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, “Bizler siyasiler, partimizin gücüyle seçiliriz. Ama sizler muhtarlar kendi gücünüzle seçilirsiniz. Ama çok şanslısınız. Muhtarlarımızı düşünen harika bir belediye başkanımız var. Yaptığı her hamlede muhtarlarımızı düşünüyor. Biz de onun çizdiği yolda el ele birlikte hizmet üretmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
 
Tüm mahalle muhtarlarının Muhtarlar Günü’nü kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konuşmalarının ardından mahalle muhtarlarının sorularını yanıtladı.

