Manisa Büyükşehir Belediyesi uyardı: İlan ve Reklam Vergisi’nde Son Ödeme 1 Aralık

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı İlan ve Reklam Vergisi 2. taksit ödemeleri için son tarihin 1 Aralık 2025 olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini belirtilen tarihe kadar tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, mükelleflerin, mesai saatleri içerisinde Büyükşehir Belediyesi vezneleri aracılığıyla ödemelerini yapabilecekleri belirtildi. Ayrıca www.manisa.bel.tr adresi üzerinde yer alan e-Belediye sistemi kullanılarak borç sorgulama ve ödeme işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebileceği de ifade edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin mobil uygulaması olan “Üzüm” üzerinden de 7 gün 24 saat kesintisiz online ödeme imkânı sunulduğu hatırlatıldı. 2. taksit İlan ve Reklam Vergisi borcu için son ödeme tarihinin ise 1 Aralık 2025 olduğunun altı çizildi. Yapılan duyuruda, mükelleflerin yoğunluktan etkilenmemesi ve yasal süreyi kaçırmaması için ödemelerini son güne bırakmamaları tavsiye edildi.