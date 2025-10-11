Manisa Büyükşehir’den Yeşil Alanlar için Sonbahar Hazırlığı

  1. Anasayfa
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, kent genelindeki yeşil alanlarda sonbahar dönemi bakım çalışmalarına hız verdi. Palmiyelerin budanmasından ara çim ekimlerine kadar birçok noktada yürütülen çalışmalarla kentin estetik görünümünü güçleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, görev ve sorumluluk alanlarında yer alan yeşil alanlarda sonbahar güz dönemi hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında kent genelinde bakım, budama ve yenileme faaliyetleri eş zamanlı olarak yürütülüyor. Güzelyurt Mahallesi, Menemen-Muradiye yolu üzerinde başlatılan palmiye budama işlemleri; Muradiye-Menemen Yolu Orta Refüj, Fırat Çakıroğlu Kavşağı, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı Orta Refüj, Öğretmenevi Kavşağı ve Atatürk Bulvarı’nda tamamlandı. Küçük Sanayi Sitesi’nde mazgal yoğunluğu fazla olan caddelerde yapılan budama çalışmalarının ardından, tren garı ile öğretmenevine kadar olan alanda çınar ağaçlarının budama işlemleri de sona erdi. İbrahim Gökçen Bulvarı ve Seyfettin Bey Caddesi üzerinde yer alan çınar ağaçlarının budama çalışmalarının ise önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor. Bu çalışmalarla birlikte, sonbahar dolayısıyla ağaçların yaprak dökümlerinin önüne geçilmesi ve mazgallarda tıkanıklık yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
 
Yağışlı havalar öncesinde, Mimar Sinan Bulvarı, Fatih Parkı, Ulupark, Bülent Koşmaz Parkı, Hafsa Sultan Parkı ve Bahtiyar Tosunbaş Caddesi üzerindeki parklarda toplam 70.000 metrekare alanda çim tohumu ara ekim ve kapak kumu uygulaması yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, yürütülen budama, form ve çim yenileme çalışmalarıyla birlikte kentin yeşil alanlarını sonbahar mevsimine hazırlamak için çalışmalarına devam ediyor.

 

