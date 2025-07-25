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Manisa Gümülceli’de Dere Temizliğiyle Yangın Ve Taşkın Riskine Karşı Önlem

Manisa Gümülceli’de Dere Temizliğiyle Yangın Ve Taşkın Riskine Karşı Önlem
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Gümülceli Mahallesi’nde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmasıyla hem tarım arazilerini koruma altına aldı hem de yangın ve taşkın risklerine karşı önemli bir önlem aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, çevre sağlığını ve vatandaş güvenliğini tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması amacıyla dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gümülceli Mahallesi’nde dere yatağında temizlik çalışması yaptı. Çalışmayla birlikte suyun akışını engelleyen çöp ve zararlı maddeler temizlenirken kötü koku ve yangın riski oluşturan sazlık alanlar da kaldırıldı.

Gümülceli Mahalle Muhtarı Musa Oruç, temizlik çalışmasının mahalle açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Dere yatağı uzun zamandır sazlık ve kargılarla kaplıydı. Bu durum hem kötü kokulara hem de yangın tehlikesine yol açıyordu. Ayrıca sazlıklar yola taşıyor, trafik güvenliğini tehdit ediyordu. Büyükşehir Belediyemize başvurumuzun ardından MASKİ ekipleri hızlıca müdahale etti. Hem mahallemiz hem de çiftçilerimiz rahatladı. Hızlı dönüş ve çalışmalar için Besim Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Tarım Arazileri Güvende

Çalışmanın tarımsal üretime katkısını vurgulayan mahalle sakinlerinden Kazım Duman ise “Dere kenarındaki tarlalarımız yağışlarda zarar görüyordu. Görüş kısıtlandığı için ulaşımda da sıkıntı yaşanıyordu. Bu temizlik, çiftçiler için gerçekten çok değerli bir hizmet oldu” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kemal Bayrak da “Tarım alanlarımız ve yaşam alanlarımız koruma altına alındı. Sinek ve koku sorunu da ortadan kalktı. MASKİ’ye ve Besim Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten yerinde ve zamanında bir müdahale oldu” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde benzer risklerin önüne geçmek adına dere temizlik ve ıslah çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

 

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Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Besim Dutlulu
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