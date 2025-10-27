Manisa Kent Konseyi Seçimsiz Genel Kurulu Yapıldı

  1. Anasayfa
Manisa Kent Konseyi, seçimsiz olağan genel kurulu gerçekleştirdi. Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan Seçimsiz Genel Kurula Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Manisa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, çalışma grupları, meclislerin üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Divan başkanı ve divan üyelerinin belirlenmesiyle başlayan genel kurulda yapılması planlanan p

Katılımcı demokrasiyi güçlendirmek, dayanışma kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan Manisa Kent Konseyi, seçimsiz olağan genel kurul toplantısını Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Divan başkanı ve divan üyelerinin belirlenmesi için yapılan oylama ile başlayan genel kurulda Hakkı İşcan divan başkanlığına, Sevcan Alpon ve Zuhal Güneş divan üyesi olarak seçildi.

Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar’ın yaptığı açılış konuşmasında  Manisa Kent Konseyi Yürütme Kurulunun  görev almasının üzerinde 14 ay gibi bir süre geçtiğini belirterek, ‘Bu süre içinde yürütme kurulumuz birçok çalışmaya ve etkinliğe imza attı. Son yıllarda Manisa’mız da etkin bir kent konseyi uygulaması olmadığı için kendimizi kıyaslayamıyoruz. Ancak bizler gönüllü katılımcılar olarak Manisa’mızın kent yaşamında hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin ve Manisalımızın hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir yaşantısı, dayanışma ve sosyal yardımlaşma, saydamlık, hesap verme ve hesap sorma, katılım ve yönetişim konularını Manisa’mız da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Göreve başladığımız günden bu yana yürütme kurulu toplantılarımızı düzenli bir şekilde sürdürmeye gayret ettik. Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarına eksiksiz katılım sağladık. Kurulmuş olan İlçe kent konseylerimiz ile çeşitli zamanlarda toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarda bilgi aktarımı, deneyim ve imkanlarımızı birleştirerek yolumuza devam ettik. İlimizde 17 ilçe olmasına rağmen 7 ilçemizde kent konseyi kurulmuştur. Henüz kurulamayan 10 ilçemizin kent konseylerinin kurulması için büyükşehir belediye meclisimizde ilgili belediye başkanlarımıza seslenerek göreve davet ettik. Bunu birçok platformda dile getirdik. Bir an önce Manisa’mızın tüm ilçelerinde donanımlı, bilgi birikimli, yetenekli, gönüllü insanlarımızla bir aile gibi birleşerek, paylaşarak çalışmayı hedef edindik.  Kent konseylerinin çalışma alanları kuracakları meclislerdir. Biz Manisa Kent Konseyi olarak, kadın meclisi, gençlik meclisi, engelli meclisi ve çocuk meclisini oluşturmak yerine ilçelerimizin oluşturduğu meclislere katılarak onlar ile etkin koordinasyonu sağlamanın daha verimli olacağını düşündük.  Yürütme kurulumuz dönemimizde birçok konuda çalışmalar yaptı. Bazı çalışmaların ve projelerin bugün yapıyor olduğumuz genel kurulumuza gelmesi, açıklanması, tartışılması ve oylanması gerekmektedir.  Bugün genel kurulumuzda sizlerden daha önce de yürütme kurulumuza gelen projeleri tartışacağız. Genel kurulda onayladığımız projelerin hayata geçirilmesi için büyükşehir belediye meclisimize sunacağız.  Manisa büyükşehir belediyesi tarafından kent konseyimize genel sekreter olarak Gökmen Aytaç atanmıştır. Genel sekreterimize başarılar diliyor, büyükşehir belediyemize teşekkür ediyoruz. Genel sekreterimizin aramıza katılması ile çalışmalarımız ivme kazanmıştır. Önümüzdeki süreçte belediyemizden Manisa kent konseyimizin ihtiyaçlarına cevap verecek lokasyonda ve büyüklükte bir salon temin edilmesini beklemekteyiz.  Sizlerin yapacağı eleştiri, öneri ve tavsiyeler ile konseyimiz daha güçlü ve daha verimli olacaktır. Genel kurulumuzun verimli ve anlamlı geçmesini diliyor, sizleri saygı ile selamlıyorum’ dedi.

Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar’ın konuşmasının ardından  Manisa Kent Konseyi Genel Sekreteri Gökmen Aytaç, genel kurul üyelerine faaliyet raporunu sundu. Yürütme kurulunda değerlendirilen ve genel kurulda görüşülmek üzere getirilen projeler, genel kurul üyeleri  tarafından görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.  Dilek ve temennilerin ardından Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar’ın yaptığı teşekkür konuşması  ile Manisa Kent Konseyi’nin seçimsiz genel kurulu sona erdi.

 

