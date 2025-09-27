Manisa'da Gönüllüler Çevre Temizliğine Dikkat Çekti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zorlu Holding’in ‘Kıvılcımlar Kurumsal Gönüllülük Hareketi’ kapsamında Vestel gönüllülerinin katılımıyla Yunusemre ilçesindeki Çiftlik Park’ta çevre temizliği etkinliği düzenlendi. 40 torba çöpün toplandığı etkinlikte çevre temizliğine dikkat çekildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Zorlu Holding’in Vestel gönüllülerinin katılımıyla çevre temizlik etkinliği düzenlendi. Yunusemre ilçesi Çiftlik Park’ta, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Erk Kayabaş, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Vestel fabrikası çalışanları katıldı. Etkinlik kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi personelleri ve Zorlu Holding’in ‘Kıvılcımlar Kurumsal Gönüllülük Hareketi’ne bağlı 15 Vestel gönüllüsü, 40 torba çöp toplayarak parkı temizledi. Toplanan çöpler, bertaraf edilmek üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Bireylerin karbon ayak izini azaltmalarının önemine dikkat çekmek, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılması mesajı verdi.

Çevreye Duyarlılık Çağrısı

Çocuklara güzel bir gelecek bırakmak için çevreyi korumak zorunda olduğumuzu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Başkanı Erk Kayabaş, “Çevreyi kirleterek toprağa, bitkiye, havaya zarar veriyoruz. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyorsak bunun yolu çevreyi korumak. İnşallah bize emanet olan bu çevreyi en iyi şekilde çocuklarımıza veririz” diyerek vatandaşları çevre temizliğine duyarlı olmaya davet etti. Çevre temizliğinin korunması için park ve yol kenarlarındaki çöp kutularının önemini vurgulayan Kayabaş, çöplerin çöp kutusuna atılması gerektiğinin altı çizildi.