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Manisa'da MABEM, LGS 2025’te Başarılarıyla Göz Doldurdu

Manisa'da MABEM, LGS 2025’te Başarılarıyla Göz Doldurdu
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında elde ettiği başarıyla dikkat çekti.

Sunduğu kaliteli eğitim olanaklarıyla 17 ilçede hizmet veren MABEM’lerde sınava hazırlanan bir öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye 1.’si olurken, 104 öğrenci ise ilk yüzde 5’lik dilimde yer almayı başardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eğitimde fırsat eşitliğine her zaman öncelik verdiklerini belirterek, her çocuğun kaliteli eğitime ve hayallerine ulaşabilmesi için çalıştıklarını belirterek, öğrencileri ve öğretmenlerini kutladı.
 
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen ve 17 ilçede aktif olarak faaliyet gösteren MABEM’ler, öğrencilerin nitelikli eğitime ulaşabilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Öğrenciler, MABEM sayesinde yalnızca akademik olarak değil, psikolojik ve sosyal açıdan da destekleniyor. Nitelikli öğretmen kadrosu, birebir rehberlik sistemi, düzenli deneme sınavları ve zengin eğitim materyalleriyle MABEM, gençlerin hayalini kurduğu liselere adım atmasına katkı sağlıyor.

YÜZDE 1’LİK DİLİMDE 21, YÜZDE 5’LİK DİLİMDE 104 ÖĞRENCİ

Bu yıl, MABEM’lerde LGS’ye hazırlanan 190 öğrenci 400 puan ve üzeri başarı elde etti. Turgutlu MABEM’de eğitim gören Ali Eymen Eryılmaz ise LGS’den 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı. 21 öğrenci yüzde 1’lik dilime girerken, 45 öğrenci yüzde 2’lik, 67 öğrenci yüzde 3’lük, 104 öğrenci yüzde 5’lik ve 181 öğrenci yüzde 10’luk dilimde yer aldı.

“FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MABEM öğrencilerini gösterdiği başarılar nedeniyle kutlayarak, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla çalıştıklarını vurguladı. Başkan Dutlulu, “Her öğrencimizin eşit koşullarda, iyi imkanlarla eğitim almasını sağlamak en temel hedeflerimizden biri. Başarı yalnızca sınav performansına bağlı değil. Öğrencilerimizin doğru yönlendirme, rehberlik ve birebir destekle sınavlara hazırlanmasını da önemsiyoruz. Bu yıl LGS’de bir öğrencimizin tam puan, diğer öğrencilerimizin başarılı sonuçlar alması; bu misyonun başarıyla uygulandığını gösteriyor. Emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi gönülden kutluyorum” dedi.

 

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Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Besim Dutlulu
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