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Manisa'da MABEM ve Online Dershane Yaz Kurslarına Başvurular Devam Ediyor

Manisa'da MABEM ve Online Dershane Yaz Kurslarına Başvurular Devam Ediyor
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanındaki yatırımlarına 2025 yaz döneminde de hız kesmeden devam ediyor. Geleceğe güvenle ilerlemek isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM) ve Online Dershane Yaz Kursları’nın kayıtları devam ediyor. 6, 7, 8, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik olarak planlanan kurslar, 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak.

Yaz boyunca öğrencilerin akademik eksiklerini tamamlamaları ve yeni eğitim öğretim yılına daha donanımlı başlamaları hedeflenen kurslarda, öğrencilerin seviyeleri kurs öncesi yapılacak seviye belirleme sınavları ile tespit edilecek. Eğitim süreci boyunca öğrencilerin gelişimleri, yapay zeka destekli deneme sınavları ve kişiye özel hazırlanan karnelerle takip edilecek. Bu sistem sayesinde her öğrenciye özel bir eğitim modeli sunularak başarıya ulaşmalarında etkin bir rehberlik sağlanması amaçlanıyor.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Sağlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen anlayışı doğrultusunda hazırlanan yaz kursları, hem yüz yüze eğitim alabilecek durumda olan öğrencilere hem de dijital imkanlarla uzaktan eğitim tercih eden öğrencilere hitap ediyor. MABEM şubelerinde gerçekleştirilecek sınıf içi eğitimlerin yanı sıra Online Dershane platformu üzerinden de etkin içerikler sunulacak.
 
Kursa başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, MABEM şubelerine doğrudan müracaat edebilecekleri gibi 0236 231 45 80 numaralı telefonu arayarak da detaylı bilgi alabilecek.

 

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Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Ferdi Zeyrek
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