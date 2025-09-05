Manisa'da MASKİ’de Öncelik İş Sağlığı ve Güvenliği

MASKİ Genel Müdürlüğü bir yandan il genelinde altyapı çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kasamda, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nın merkez ve ilçelerde görev yapan saha personellerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi düzenlendi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü sahada görevli personellerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitim Programlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde merkez ve ilçelerde görev yapan saha personellerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Eğitimde MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Avşar, Abone İşleri Dairesi Başkanı Gülay Kuşçu, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Hayri Okkalı ve yetkili personel hazır bulundu.

"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Eğitim öncesi katılımcılara bir konuşma yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Avşar, “İş sağlığı kurallarına uyarak çalışmak çok önemli. Bu nedenle kurum içinde verilen eğitimlerimiz çok önemli. Ekiplerimiz sürekli sahada görev yapıyor en ufak bir dikkatsizlik olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bu işi çok ciddiye almalıyız. Özellikle Abone İşleri Dairesi personellerimiz sürekli sahada ve vatandaşlarımız ile iletişim halinde. Bunun yanı sıra görevli personellerimiz iş alanında karşılaştıkları mesleki riskleri ve hukuki yükümlülükleri iyi bilmeleri gerekiyor. Bu anlamda bu eğitimin büyük önem arz ettiğini düşünüyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından İş Güvenliği Uzmanı Tuğçe Öztaş, “İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi” hakkında katılımcılara önemli bilgiler aktardı.