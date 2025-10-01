Manisa'da sağlıksız ürüne geçit yok: 49 kilo peynir imha edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak gerçekleştirilen denetimlerde, bir işletmede satışa sunulan ve insan sağlığını tehdit eden 49 kilogram bozulmuş beyaz peynir tespit edildi. İşletmeye, hijyen kurallarına aykırılık ve bozuk ürün satışı gerekçesiyle iki ayrı tespit tutanağı düzenlenirken, bozuk ürün de imha edildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, tespit edilen işletmede yaptığı incelemede, insan sağlığını tehdit edecek nitelikteki ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi. Bunun üzerine işletmeye, hijyen kurallarına aykırılık ve bozulmuş ürün satışı gerekçesiyle iki ayrı tespit tutanağı düzenlendi. Tutanağa konu 49 kilogram bozulmuş beyaz peynir, zabıta ekiplerince imha edilmek üzere teslim alındı.



Ürünler, gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra zabıta ekipleri tarafından belirlenen alanda imha edilerek halk sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmasının önüne geçildi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için 17 ilçede yürütülen denetimlerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.