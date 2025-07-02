  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa'da Sözler Tutuluyor Yollar Yenileniyor

Manisa'da Sözler Tutuluyor Yollar Yenileniyor

Manisa'da Sözler Tutuluyor Yollar Yenileniyor
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun “Hizmette aksama olmadan devam” yönündeki talimatıyla, uzun yıllardır beklenen yollar tek tek programa alınarak yenileniyor. Son olarak Ahmetli, Demirci ve Salihli ilçelerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımlara devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri; Ahmetli Dereköy, Demirci Öksüzlü ve Salihli Kemer-Kale mahallelerinde asfalt çalışmalarını tamamladı. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yapılan hizmetler için memnuniyetlerini dile getirdi.

“Sözlerini tuttular, arkasını getirdiler”

Ahmetli Dereköy Muhtarı Ramazan Kozan, “Ahmetli’den Dereköy’e piknik alanına geliyor vatandaşlar. Yol dar olduğu için çok sorun çıkıyordu, çok bozuktu. Büyükşehir’e dilekçe verdim. Ferdi Başkan’ımız da söz verdi yapmak için. ‘Söz, bu yolunu en güzel şekilde yapacağım’ dedi. Ferdi Başkan’ımıza Allah rahmet eylesin, Besim Başkan’ımız onun sözünü tuttu, o gitti diye bırakmadılar, arkasını getirdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yolumuz çok güzel oldu ve geniş oldu. Ahmetli halkına, Dereköy halkına, vatandaşlarımıza hayırlısı olsun” diye konuştu.

“Yıllardır beklediğimiz yollar artık yapılıyor”

Demirci Öksüzlü Mahalle Muhtarı Hasan Basri Bozkurt, “Yıllardır beklediğimiz yollar artık yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri taleplerimize duyarlılıkla yaklaşıyor. İlgililer her zaman bizimle iletişim halinde. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
 
Salihli Kemer Mahalle Muhtarı Mehmet Kırcalı da yaklaşık 12 kilometrelik asfalt çalışmasının bölge halkını memnun ettiğini belirterek, “Burası Kemer Damları, Kale Mahallesi ve Yazdağı yol ayrımı hattı. Ekipler sıcağa rağmen özverili şekilde çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi yönetimine, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Gittiği yerden bizi görüyordur”

Salihli Kale Mahallesi Muhtarı Yıldıray Bozdağ, “Sağ olsunlar, Ferdi Başkan’ımızın verdiği sözü tuttular. Kendi göremedi, ama gittiği yerden bizi görüyordur, buna eminim. Asfaltımız yapıldı. Bütün belediye yöneticilerine, çalışanlara hepsine teşekkür ediyorum” dedi.
 
Demirci Öksüzlü Mahalle Muhtarı Hasan Basri Bozkurt, “Yapılan hizmetlerden memnunuz, bir sıkıntımız yok. Şu işimiz var dediğimiz zaman ilgileniyorlar. Emeği geçen herkese, tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Taleplerimizi bugün yapamasalar bile yarın yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Kentin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, dört ayrı bölgede eş zamanlı asfalt çalışması yürütüldüğünü belirterek, “Demirci Öksüzlü grup yolunda 20 kilometrelik yolun ilk 2 kilometrelik etabını tamamladık. Ahmetli Dereköy’de 3 kilometrelik emisyonlu çift kaplama asfalt, Salihli Kemer bandında 5 kilometrelik ikinci kat kaplama ve Akhisar Topluca grup yolunda da 2 kilometrelik sathi kaplama çalışması yapıyoruz. Başkanımız Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda, kent genelinde vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği yolları birer birer hayata geçiriyoruz. Ekiplerimiz sahada yoğun tempoyla çalışıyor” dedi.

text-ad
Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Besim Dutlulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği erken seçim tarihini verdi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği erken seçim tarihini verdi! Trump ağzını fena bozdu: ''Beni burada istedi. O o… çocuğu…'' Trump ağzını fena bozdu: ''Beni burada istedi. O o… çocuğu…'' İBB soruşturmasının Nostradamus'u Rasim Ozan Kütahyalı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı İBB soruşturmasının Nostradamus'u Rasim Ozan Kütahyalı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Sahnede fenalaşmış, konseri yarım bırakmıştı... Ünlü sanatçının sağlık durumu belli oldu Sahnede fenalaşmış, konseri yarım bırakmıştı... Ünlü sanatçının sağlık durumu belli oldu Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesine girdi! Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesine girdi! Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... Türkiye'nin zirvedeki akılalmaz ''herkesten nefret ediyorum evi''ni gören gözlerine inanamadı! Türkiye'nin zirvedeki akılalmaz ''herkesten nefret ediyorum evi''ni gören gözlerine inanamadı! Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti! Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti! Serenay Sarıkaya'nın siyah tanga bikinili doğum günü pozları olay oldu Serenay Sarıkaya'nın siyah tanga bikinili doğum günü pozları olay oldu AK Parti'de İmamoğlu korkusu büyüyor: ''İmamoğlu cezaevinden çıkarsa biteriz'' AK Parti'de İmamoğlu korkusu büyüyor: ''İmamoğlu cezaevinden çıkarsa biteriz''
Sinem Ünsal tatil pozlarıyla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okudu Sinem Ünsal tatil pozlarıyla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okudu ''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı ''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek ''usulsüz'' sarayını tahliye edecek! Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek ''usulsüz'' sarayını tahliye edecek! Demet Özdemir tatil sezonunu açtı: Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı Demet Özdemir tatil sezonunu açtı: Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı Antalya'da korku dolu anlar: 10 bin TL ödül uğruna hastanelik oldular... Antalya'da korku dolu anlar: 10 bin TL ödül uğruna hastanelik oldular... CHP lideri Özel, Erdoğan'ı kızdıracak rakamı açıkladı: ''Dünya siyaset tarihine geçti'' CHP lideri Özel, Erdoğan'ı kızdıracak rakamı açıkladı: ''Dünya siyaset tarihine geçti'' AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu TÜDER Başkanı Küçük'ten doğalgaza fahiş zamma çok sert tepki: ''Vatandaşla alay ediliyor!'' TÜDER Başkanı Küçük'ten doğalgaza fahiş zamma çok sert tepki: ''Vatandaşla alay ediliyor!'' Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında! Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında! Miss Turkey'in tartışılan güzeli İdil Bilgen'in dönüşü muhteşem oldu; değişimiyle dikkat çekti! Miss Turkey'in tartışılan güzeli İdil Bilgen'in dönüşü muhteşem oldu; değişimiyle dikkat çekti!