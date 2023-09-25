Mansur Yavaş bastırdı, halk kazandı, Ankara kazandı

Ankara'daki özel halk otobüslerinde ücretsiz biniş kartlarına ilişkin tartışmalarında kazanan Mansur Yavaş ve Ankaralılar oldu.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, TÖHOB ile EGO arasında yaşanan şehit ve gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararına ilişkin gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

MANSUR YAVAŞ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Gerekirse araçları biz belediye olarak satın alırız" dediğini ifade eden Kara, esnafla belediyenin anlaşması durumunda araçlarını devretmeyi düşünebileceklerini söyledi.

ÜCRETSİZ BİNECEKLER

Kurtuluş Kara, gelinen sürece ilişkin şunları ifade etti:

"Baktık ki araçlarımız EGO Genel Müdürlüğü Parkı'na gitmeye başladı. Vatandaşlarımızla personellerimiz arasında tartışmalar büyüdü. Dedik ki bir çözüm alınana kadar çalışmaya devam edelim, Ankaralı vatandaşlarımız mağdur olmasın, büyüklerimiz, ücretsizler, vatandaşlarımız, 65 yaşlarımız da mağdur olmasın dedik. Bugün tüm ücretsizler eski düzendeki gibi geçerlidir."

Öte yandan parka çekilen 21 özel halk otobüsü tekrar hizmet vermeye başladı.