Mansur Yavaş ve Özgür Özel birlikte BAKAP'ı gezdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i BAKAP’ta ağırlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Bu tesis yüzlerce yıl sonrasına miras kalacak. Bana ‘En büyük eseriniz nedir’ diye sorsalar, burayı söylerim'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olan BAKAP’ı ziyaret etti.

“ÇORAK BİR ARAZİYİ ÜRETİM VE EĞİTİM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRDÜK”

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün’ün sunum eşliğinde bilgiler verdiği proje hakkında konuşan Başkan Mansur Yavaş, projenin hem Ankaralılara hem de ülke tarımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Çorak bir araziyi dönüştürerek hem üretim hem de eğitim merkezi olarak kullanılacak büyük bir tesisi hayata geçirdik. Bu tesis yüzlerce yıl sonrasına miras olarak kalacak. Atatürk Orman Çiftliği projesini örnek aldık. Bana, ‘en büyük eserin nedir?’ diye sorsalar ben burayı söylerim. İnsanlar burada hem üretecek hem de üretmeyi öğrenecek.”

Projeye şimdiye kadar yaklaşık olarak 1 milyar lira harcandığını ifade eden Yavaş, tesisin ikinci aşamasının bu dönem içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek “Yapılan yollar, binalar bir gün unutulur ama bu tesis asla unutulmaz. Türkiye’ye örnek bir üretim merkezi kazandırdık” dedi.

ÖZEL: “ÖRNEK BİR PROJE"

Açıklamasında BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nın örnek bir proje olduğunu vurgulayan Özgür Özel ise “Önce AR-GE, ardından eğitim ve üretim var burada… Ayrıca da tarım turizmi var. Küçücük çocuklar arıcılığı öğreniyorlar, fide yetiştirmeyi öğreniyorlar, toprakla temas ediyorlar. Çiftçilere destek veriliyor ve bundan sonra iyi tarım uygulamaları için çok önemli çalışmalar yapılıyor. Ortaya çıkan üretim de bir sosyal belediyecilik anlayışı için de hem ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor ve gıda güvenliği açısından da belediyenin burada bir referans uygulaması olmuş oluyor” dedi. Özel şöyle devam etti:

“Atatürk'ün yazılı vasiyetine rağmen Ankara'yı yıllarca yöneten anlayış, Atatürk Orman Çiftliği'ne sahip çıkmadı. İtirazlara, mahkeme kararlarına rağmen Atatürk Orman Çiftliği'nin yapılaştırdığı bir süreci yaşadık. Burada görüyoruz ki Atatürk'ün vasiyetine uygun Atatürk Orman Çiftliği'nin, ona yapılan ihanetin, ona saplanan hançerin bu tarafta bir telafisi oluyor.”

YAVAŞ: “AMAÇ ÜZÜM YEMEK DEĞİL, BAĞCIYI DÖVMEK”

ABB Başkanı Mansur Yavaş, otobüslerle yapılan BAKAP gezisinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yavaş, “SGK alacaklarına karşılık SGK'ye teklif sunduğunuzu ve 'size teminat gösterelim dediğinizi ve kabul edilmediğini' açıkladınız. SGK borcu yüzünden belediyelere haciz uygulamasını nasıl değerlendirirsiniz" ve "SGK borçları nedeniyle icraatlarınızda bir sorun olacak mı?" sorularına şöyle cevap verdi:

“3 aydır tekliflerimizi sunduk, sunulan tekliflerimizi hep geri çevirdiler. 80-90 gayrimenkulü teminat olarak gönderdik. ‘Değerlendirmesini de siz yapın’ dediler. Değerlendirmesini biz resmi kuruluşlara yaptırdık. 2 milyarlık bir teminat hazırladık, bu da yüzde 50’yi karşılıyor. Zaten 1 milyar da daha önce ödemiştik. Şimdi hacizin hemen kaldırılması lazım. Şimdi haczin hemen kaldırılması lazım. Ama kaldıracaklar mı, kabul edecekler mi bilmiyorum. İşin enteransan daha önceki basın toplantılarında söylediğimiz 1 milyara yakın da Çevre Bakanlığından alacağımız var. 'Onu size devredelim' diyoruz onu da kabul etmiyorlar. Yani nakit parayı da kabul etmiyorlar. Amaçları parayı tahsil etmek mi üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi...Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Biraz önce sordular 'açıklanıyor' diye, ben söyleyeyim açıklayamazlar. Eğer açıklayabilecek olsalardı o 90 milyarlık listeyi açıklayabilecek olsalardı büyük bir keyifle açıklarlardı. 3 aydır bizde 'açıklayın' diyoruz açıklamıyorlar. Açıklamadıklarına göre bu şekilde açıklamış oluyorlar.

“AİLELER BU HÜKÜMET YÜZÜNDEN MAĞDUR”

Belediye bütçesi, yoksulların ve mağdurların hizmetine ayrılmıştır. Ne personelin maaşı ödenmez kalır ne de sosyal yardımlar kesilir. Biz bu kış vatandaşlarımızı üşütmemeye devam edeceğiz. 200 bin aileye protein desteğini sürdüreceğiz. Önceliğimiz onlar, yani hükümetin mağdur ettiği bu aileler. Onların yüzünden mağdurlar. 22 yıldır ülkeyi yönetip hala Ankara’da 200 bin yakın destek alan aile varsa herhalde bizim kusurumuz değil, o ailelerin de kusuru değil. Dolayısıyla en fazla önümüzdeki yıllarda planladığımız 2-3 tane kavşağı birer yıl erteleriz ama şu yapacağımız hizmetlerin hiçbirisinden geri kalmayız. Kreşi de yaparız, sütü de dağıtırız, konseri de yaparız! Çünkü bizim konsere harcadığımız para, bütün bütçemizin binde 6’sı. Öyle abartılan bir rakam ortada yok. Ama görüyoruz ki kendi yakınlarına baktığımızda, kendi adaylarının ya 600 dairesi var ya 600 milyon liralık villası var. Önce o taraflara bir bakmalarını tavsiye ederim.”