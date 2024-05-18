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  4. Mansur Yavaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama mesajı

Mansur Yavaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama mesajı

Mansur Yavaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama mesajı
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Bugün, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 105. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

19 Mayıs, milletimizin bağımsızlık idealleri etrafında birleştiği, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Bu özel günde geçmişimizin değerini anıyor, geleceğe olan umudumuzu yeniden yeşertiyoruz. “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.” diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün düsturuyla daima gençlerimizin yanındayız. Bizim de bütün ümidimiz, umudumuz, güvencemiz Türk gençliğindedir. Aydınlık yarınları ülkemize en başta gençlerimiz getirecektir.

 Bu vesileyle tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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