Mansur Yavaş'tan ''Ankara'ya operasyon gelir mi'' sorusuna resti çekti!

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar tüm hızıyla sürerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş "Ankara’ya da bir operasyon gelir mi" sorusuna "Tertemiz ismimizi kirletmeye niyetimiz yok. Alnımız açık, korktuğumuz bir şey yok. Daha önce bu iftiraları atanların başına ne gelecekse yine gelir. Halk da hesabını sorar” yanıtını verdi.

CHP’li belediyeler Adana, Adıyaman, Antalya ve Büyükçekmece’ye düzenlenen yeni operasyonun ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yavaş “Ankara’ya, Mansur Yavaş’a da bir operasyon gelir mi?” sorusuna cevap verdi.

Yavaş şunları söyledi:

"Biz öncekilerin yaptığını zaten gördüğümüz için bunu yapmayacağız diye göreve geldik. Türkiye'de ilk defa şeffaf şekilde bütün ihalelerimizi canlı yayınlıyoruz. YouTube'a koyuyoruz. 5 bine yakın ihale orada. Buna rağmen yanlış bir şey yapan varsa ister belediyeden olsun, ister dışarıdan olsun en ufak bir ihbarda savcılığa kendimiz veriyoruz. Bunun da örnekleri vardır. Ben bu belediyeye seçilirken birilerini zengin etmek için seçilmiş değilim. Dolayısıyla bugüne kadar daha önce 10 yıl belediye başkanlığı yaptım, bir tek soruşturma geçirmedim bu konularda. Dolayısıyla tertemiz ismimizi kirletmeye niyetimiz yok.

Ha, çekindiğimiz şey nedir? İftiradır. Bu iftiraları da görüyoruz. İftirayı atan kim? Mafya şefi, bir tane de mafya şefi olarak kamudan her yerden ihale almış bir şahıs. Bizim ihalelerimiz açık olduğu için bizim belediyemize zaten yanaşamamış. Bir hukukçu olarak da şunu söyleyebilirim. Yani tutuklama tehdidiyle insanları eğer ifade vermeye zorlarsanız kurtulmak için mutlaka başkalarını suçlayacaktır. Onlara iftira atacaktır. Bunun bir yerde adı atfı cürümdür. Bunlar delil kabul edilemez. Yargıtayın da bu konuda kararı var. Sadece bir kişinin sözüyle bunlar tutuklanamaz. Yan delillerle ispat edilmesi lazım. Savcıların her şeyden önce sanıkların lehine ve aleyhine olan bütün delilleri toplaması lazım. Bundan da sarfınazar edildiğini görüyoruz. Alnımız açık, hiç korktuğumuz bir şey yok."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alınmasına dair de konuşan Yavaş “Zeydan Karalar, Seyhan Belediyesi'ndeki bir olaydan dolayı gözaltında. Delilleri 7 yıldır karartmadı da şimdi mi karartacak? Bunun halkta ters teptiğine inanıyorum. Bu hep seçimlere yansımıştır. Mağdurların mağduriyetini halk telafi etmiştir” dedi.